Wall Street en verde por alza de inversión en tierras raras

En verde, así fue como Wall Street anunció su apertura este lunes, donde su principal indicador reportó un alza superior a los 0.40% previo al preacuerdo de financiación de tierras raras.

Las acciones de la empresa USA Rare Earth se dispararon en un 26.73% ante la presunta inyección financiera por parte de la Administración de Donald Trump, misma que podría elevarse hasta los 1,600 millones de dólares.

El Gobierno de los Estados Unidos estableció una participación que podría oscilar entre el 8% y 16%, luego de que la empresas de tierras raras diera a cnocer la colaboración con el Departamento de Energía.

Aseguraron que su objetivo es ayudar a la construir una planta de fabricación de imagenes en Oklahoma, así como una mina en Texas.

Así abrieron las acciones en Wall Street

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones: sube 0.41% hasta 49,302 unidades

S&P 500: sube 0.36% hasta 6,940 unidades

Nasdaq: sube 0.19% hasta 23,545 unidades

Esto significa 'tierras raras'

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, las tierras raras son un grupo de 17 elementos, cuyas reservas se calculan en 120 millones de toneladas métricas.

"Las tierras raras son la base de muchas tecnologías de las que dependemos en la vida cotidiana, son componentes de imanes permanentes infinitamente pequeños, asimismo permiten el color de las pantallas de nuestros celulares o los hacen zumbar con las llamadas, mantienen las turbinas eólicas girando, los vehículos eléctricos haciendo zoom e infinidad de otras tecnologías de punta y, sobre todo, armamento" explica la UNAM.

Aseguraron que China controla el 97% del mercado de extracción, mientras que el 89% proviene de la fabricación de sus aleaciones.

Además, mencionan que estos elementos emiten longitudes de onda muy precisas, lo que permite ajustar cuidadosamente la radiación electromagnética de los dispositivos electrónicos.

