Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
wall_street_sufre_caida_y_registra_su_peor_semana_en_18_meses_583ff8b8ae
Finanzas

Wall Street en verde por alza de inversión en tierras raras

Autoridades se encuentran interesadas en inyectar en dicha empresa para contribuir en la construcción de una planta de fabricación de imanes en Oklahoma

  • 26
  • Enero
    2026

En verde, así fue como Wall Street anunció su apertura este lunes, donde su principal indicador reportó un alza superior a los 0.40% previo al preacuerdo de financiación de tierras raras.

Las acciones de la empresa USA Rare Earth se dispararon en un 26.73% ante la presunta inyección financiera por parte de la Administración de Donald Trump, misma que podría elevarse hasta los 1,600 millones de dólares.

El Gobierno de los Estados Unidos estableció una participación que podría oscilar entre el 8% y 16%, luego de que la empresas de tierras raras diera a cnocer la colaboración con el Departamento de Energía.

wallstreet

Aseguraron que su objetivo es ayudar a la construir una planta de fabricación de imagenes en Oklahoma, así como una mina en Texas.

Así abrieron las acciones en Wall Street

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.41% hasta 49,302 unidades
  • S&P 500: sube 0.36% hasta 6,940 unidades
  • Nasdaq: sube 0.19% hasta 23,545 unidades

Podría interesarte: La UE promete respuesta firme ante amenazas de Trump

Esto significa 'tierras raras'

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, las tierras raras son un grupo de 17 elementos, cuyas reservas se calculan en 120 millones de toneladas métricas.

"Las tierras raras son la base de muchas tecnologías de las que dependemos en la vida cotidiana, son componentes de imanes permanentes infinitamente pequeños, asimismo permiten el color de las pantallas de nuestros celulares o los hacen zumbar con las llamadas, mantienen las turbinas eólicas girando, los vehículos eléctricos haciendo zoom e infinidad de otras tecnologías de punta y, sobre todo, armamento" explica la UNAM.

Aseguraron que China controla el 97% del mercado de extracción, mientras que el 89% proviene de la fabricación de sus aleaciones.

Además, mencionan que estos elementos emiten longitudes de onda muy precisas, lo que permite ajustar cuidadosamente la radiación electromagnética de los dispositivos electrónicos.

También podría interesarte: Participa México en reunión del G7 sobre minerales críticos


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wall_street_abre_mixto_8c31e6bdab
Dow Jones a la baja ante reunión de Reserva Federal: Wall Street
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T090952_223_a2fa7aba11
Comandante del ICE abandona Minneapolis tras críticas por muertes
AP_26026858809001_38148f8ef1
Joseph Blatter se suma al llamado de boicotear el Mundial en EUA
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_2026_01_27_T124342_885_607e1c9d5c
Reportan desaparición del nieto de la cantante Lucha Villa
EH_DOS_FOTOS_2026_01_27_T122947_276_9e6163d42c
Mia Goth protagonizará Fonda, nuevo thriller de Justine Triet
diego_lainez_tigres_felicidad_193e549231
Volver a México fue clave para ser feliz: Diego Lainez
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×