OPERATIVO_FRIO_c8fb77bed2
Nuevo León

Llevan brigadistas apoyo a personas ante bajas temperaturas

Los rescatistas realizaron recorridos estratégicos en distintos puntos de la zona metropolitana, donde entregaron cobertores y bebidas calientes a

  • 12
  • Enero
    2026

Ante las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad, brigadistas del Grupo Nacional de Emergencias y Rescate implementaron un operativo especial para brindar apoyo a personas en situación vulnerable que permanecían a la intemperie durante la noche y madrugada.

De acuerdo con los reportes, los rescatistas realizaron recorridos estratégicos en distintos puntos de la zona metropolitana, donde entregaron cobertores y bebidas calientes a personas que se encontraban resguardándose en exteriores de hospitales y espacios públicos, principalmente en los alrededores de la Clínica 21 y la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en la Alameda.

Las acciones se llevaron a cabo con la participación de al menos ocho vehículos, desde los cuales se distribuyó la ayuda humanitaria, apoyados por decenas de brigadistas que recorrieron las áreas identificadas como de mayor riesgo ante las condiciones climáticas.

El operativo tuvo como objetivo mitigar los efectos del frío extremo, prevenir problemas de salud y ofrecer un apoyo inmediato a quienes no cuentan con un refugio adecuado, reforzando la atención solidaria durante esta temporada invernal.


