No importa el delito: Federación rechaza pena de muerte en EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó este miércoles su postura en torno a la decisión del gobierno de Estados Unidos de no buscar la pena de muerte para tres capos del narcotráfico mexicano: Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la oposición a la pena de muerte es parte de la política nacional y no una apreciación individual.

“No importa el delito, no estamos de acuerdo con la pena de muerte”, afirmó.

La mandataria recordó que los tratados de extradición entre México y Estados Unidos contemplan cláusulas de reciprocidad, lo cual impide la aplicación de la pena capital a ciudadanos mexicanos extraditados.

Reiteró que México no participa en las decisiones del gobierno estadounidense sobre juicios o acuerdos judiciales.

Sobre Ovidio Guzmán y acuerdos judiciales

Al ser cuestionada sobre los posibles acuerdos de colaboración que los capos podrían alcanzar, como presuntamente ocurrió con Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, Sheinbaum fue enfática:

“No sabemos qué acuerdo tengan con esta persona […] no es público”, dijo, aclarando que su Gobierno no tiene conocimiento de que Ovidio vaya a ser liberado.

México mantiene firme su política humanitaria

Por otra parte, cabe señalar que el pronunciamiento de la titular del Poder Ejecutivo federal refrenda la postura histórica de México contra la pena de muerte, incluso en casos de delincuencia organizada.

“No tiene nada que ver con el personaje o el delincuente, es una cuestión de principios”, concluyó.

