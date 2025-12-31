Podcast
Nacional

Sheinbaum exenta impuesto a videojuegos violentos

Un decreto presidencial exime del 100% del IEPS a videojuegos violentos a partir de 2026, al considerar complejo y poco relevante

  • 31
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió este 31 de diciembre un decreto mediante el cual se exime del pago del 100 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), equivalente al 8 por ciento, a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, gravamen que había sido incluido en la Ley de Ingresos que entra en vigor el 1 de enero de 2026.

El decreto fue publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece un estímulo fiscal para los vendedores y distribuidores de este tipo de videojuegos, tanto en formato físico como digital.

Reconocen complejidad del gravamen

Días antes, la propia presidenta había señalado que la instrumentación de dicho impuesto resultaba complicada y que, además, no representaba una contribución fiscal significativa.

Ante la entrada en vigor inmediata de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo federal optó por emitir el decreto en lugar de promover una modificación legislativa.

¿A quién beneficia el estímulo?

El estímulo fiscal aplica a quienes enajenan videojuegos con contenido violento o extremo en formato físico, así como a residentes en el extranjero sin establecimiento en México y a proveedores de servicios digitales que permitan el acceso o descarga de estos contenidos en el país.

Dichos contribuyentes quedarán exentos del pago del IEPS correspondiente y también serán relevados de ciertas obligaciones fiscales previstas en la ley, evitando así sanciones como el bloqueo temporal de plataformas digitales.

Condiciones para aplicar la exención

El decreto precisa que el estímulo fiscal será acreditable únicamente si el impuesto no se traslada al consumidor, con el objetivo de evitar beneficios indebidos. Asimismo, se aclara que la aplicación del estímulo no dará lugar a devoluciones ni compensaciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) quedó facultado para emitir las reglas necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal, que estará vigente mientras no se cobre el impuesto al adquirente final.


