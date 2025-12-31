Sheinbaum retomará su conferencia matutina hasta el 2 de enero

Con motivo de las festividades de fin de año, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que habrá una breve pausa en sus habituales conferencias de prensa matutinas, conocidas como la "Mañanera del Pueblo".

A través de sus canales oficiales, la mandataria detalló que las actividades de comunicación directa desde Palacio Nacional se suspenderán durante el miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.

“Este miércoles 31 de diciembre y jueves 1.º de enero no habrá #MañaneraDelPueblo. Nos vemos el viernes 2 de enero a las 7:30 am”, compartió la titular del Ejecutivo.

Tras el asueto por las celebraciones de Año Nuevo, la administración federal reanudará su agenda de comunicación el viernes 2 de enero.

Se espera que en dicha sesión se retomen los temas de seguridad, economía y el seguimiento de los programas sociales que han marcado su gestión.

