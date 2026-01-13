Podcast
Nacional

No se permite la traición, dice alcaldesa de Uruapan

Quiroz lamentó la presunta traición de un exfuncionario implicado en el asesinato de su esposo y afirmó que en su gobierno no hay cabida para la deslealtad

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se pronunció sobre la situación legal de funcionarios municipales implicados en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, en particular de Samuel García Rivero, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo.

En conferencia de prensa, la edil aclaró que García Rivero no formaba parte del denominado “Movimiento del Sombrero” y que su nombramiento se dio después del proceso electoral en el que Carlos Manzo resultó ganador.

Detenciones y avances en la investigación

El pasado domingo se dio a conocer la detención de Samuel García Rivero y de Josué “N”, este último taxista.

Ambos fueron acusados de homicidio calificado y lesiones calificadas, y un juez federal los vinculó a proceso.

De acuerdo con las investigaciones, García Rivero habría proporcionado a Josué “N” información sobre los movimientos y el itinerario de Carlos Manzo antes de su asesinato.

Presuntamente, estos datos fueron enviados a Jorge Armando “N”, señalado como líder de la célula delictiva responsable del crimen.

Mensaje contra la traición

Grecia Quiroz calificó los hechos como lamentables, al señalar que su esposo confió en García Rivero y le brindó la oportunidad de demostrar su trabajo dentro de la administración municipal.

“Es muy desagradable lo que pasó con esta persona, porque en su momento Carlos le dio la confianza y le dio oportunidad de demostrar con trabajo, y que desafortunadamente haya demostrado con una traición”, expresó la alcaldesa.

Finalmente, enfatizó que su gobierno no tolerará conductas desleales ni faltas a la transparencia.

“En este movimiento no se permite la traición. Quien no trabaje de una manera transparente, no tiene cabida aquí”, concluyó.


