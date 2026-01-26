Podcast
Nacional

Nombrará Corte nueva magistrada del Órgano Judicial tras renuncia

El presidente de la SCJN, informó que el Pleno designará esta semana a la magistrada que se integrará al OAJ tras la salida anticipada de Lorena Pérez Romo

  • 26
  • Enero
    2026

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, informó que el Pleno designará esta semana a la magistrada que se integrará al Órgano de Administración Judicial en sustitución de Lorena Josefina Pérez Romo.

El nombramiento se da tras la salida de Pérez Romo a poco más de cuatro meses de haber sido designada. Existen versiones extraoficiales que señalan que renunció tras negarse a firmar adjudicaciones directas que consideró irregulares.

Aguilar Ortiz rechazó que la renuncia haya sido producto de presiones internas y evitó detallar los motivos de la salida. Explicó que corresponde a la Presidencia de la Corte presentar la propuesta de quien ocupará la vacante ante el Pleno y señaló que el proceso ha tomado tiempo porque se busca un perfil con conocimiento del funcionamiento del Poder Judicial.

La renuncia de Lorena Josefina Pérez Romo

El 14 de enero de 2026 trascendió la renuncia inesperada de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo al Órgano de Administración Judicial, apenas cuatro meses después de haber sido designada. Su salida provocó un desorden interno con el cese de más de 60 empleados que formaban parte de su equipo de trabajo.

La última vez que la magistrada acudió a sus oficinas fue el 15 de diciembre de 2025, antes del periodo vacacional, y ya no se presentó a partir del 2 de enero de 2026, ni asistió a la sesión solemne de inicio del periodo ordinario del órgano administrativo.

El 6 de enero, personal del área jurídica notificó a los colaboradores la rescisión de sus contratos, momento en que se enteraron de la renuncia de su titular.

Las oficinas de la ponencia fueron selladas con emblemas del Poder Judicial de la Federación, ante la ausencia de funcionarios designados para resguardar el mobiliario y los equipos.

Además, trabajadores cesados acudieron a Recursos Humanos para tramitar su baja, donde se les informó que no existía registro oficial de su separación, mientras que ni el Órgano de Administración Judicial ni la Suprema Corte habían emitido una postura pública sobre las causas de la renuncia o la situación del personal afectado.


