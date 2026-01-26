'Seguridad no implica lujo': ministro presidente de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que no utilizará las camionetas blindadas recientemente adquiridas, luego de la controversia generada por su alto costo y el contraste con la política de austeridad.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, informó este lunes 26 de enero de 2026 que los ministros acordaron mantener un enfoque de austeridad y subrayó que la seguridad no debe confundirse con lujos.

“Seguridad no implica lujo, ni cambiar la decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario”, declaró en conferencia de prensa.

🚨 "La austeridad no es un acto simbólico", dice el presidente de la @SCJN, Hugo Aguilar, al confirmar que los ministros no utilizarán las camionetas de lujo adquiridas por la Corte.



"Buscando un equilibrio entre austeridad y seguridad".



Antes, justificó que los ministros… pic.twitter.com/T31ipjUfzD — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 26, 2026

Compromiso con la austeridad

Aguilar Ortiz explicó que, tras dialogar con ministros, se resolvió no utilizar los vehículos blindados, al señalar que no existen reportes actuales de riesgos relevantes para la seguridad de los integrantes del máximo tribunal.

“La austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable”, afirmó, destacando que la Corte actuará con equilibrio sin comprometer la seguridad institucional ni sus funciones constitucionales.

Origen de la compra y polémica pública

El presidente de la SCJN detalló que la adquisición de las camionetas obedeció a recomendaciones técnicas en materia de seguridad, ya que las unidades en uso no cumplían con estándares adecuados.

No obstante, la compra generó críticas debido a que se trata de camionetas Jeep valuadas en aproximadamente 1.7 millones de pesos cada una, sin incluir el costo del blindaje, destinadas a ministros electos por voto popular en junio de 2025.

Normativa y antecedentes

La Corte señaló que la renovación del parque vehicular se realizó conforme a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica de estos vehículos cada cuatro años o antes si las condiciones de seguridad lo requieren.

Además, Aguilar Ortiz recordó que ministros que concluyeron funciones en septiembre pasado se llevaron cuatro camionetas como parte de su haber de retiro, mediante un esquema de compra previamente autorizado.

Finalmente, el ministro presidente reiteró que la SCJN mantiene su independencia y autonomía, y que la decisión busca equilibrar la seguridad, la responsabilidad financiera y el compromiso con la austeridad.

Comentarios