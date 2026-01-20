Oaxaca despierta con replica de magnitud 5.0 tras sismo en CDMX

Oaxaca despertó con una fuerte sacudida tras registrarse una replica de magnitud 5.0 al sureste de la entidad.

De acuerdo con las redes sociales del Servicio Sismológico Nacional, esta replica ocurrió alrededor de las 05:29 horas, a 29 kilómetros al sureste del municipio de Crucecita.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 29 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 20/01/26 05:30:09 Lat 15.62 Lon -95.90 Pf 5 km pic.twitter.com/wCMYImPY1p — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 20, 2026

Acumulan 5,126 réplicas del sismo de 02 de enero

Así mismo, notificó que con este acontecimiento, se acumularon un total de 5,126 réplicas originadas del sismo registrado el pasado 2 de enero en San Marcos, Guerrero.

Este terremoto sacudió a la Ciudad de México con una intensidad de 6.4, provocándo la muerte de un par de personas.

Con el corte de las 08:00 horas, el organismo dio a conocer esta cifra, mencionando que la más grande replica era la reportada hace unas horas.

Hasta las 08:00 horas del 20/enero/2026 se han registrado 5,126 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 5.0 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 20, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

De acuerdo con Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México, estas son las acciones que debemos emprender en caso de estar en una zona de riesgo.

Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas.

ya establecidas. Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer.

u objetos que pudieran caer. En lo posible evitar el pánico y tratar de mantener la calma.

No salir corriendo en zona de paso vehicular.

en zona de paso vehicular. Si está manejando, detenga su vehículo .

. Si está en un edificio, no utilice el ascensor , siempre la escalera.

, siempre la escalera. Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad

