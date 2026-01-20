Podcast
Nacional

Detienen a presunto triple homicida en Acapulco

Autoridades federales y estatales capturaron en Acapulco, Guerrero, a un hombre acusado del homicidio calificado de tres personas

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales permitió la detención de Jesús “N” en el puerto de Acapulco, Guerrero, señalado por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de tres personas.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación iniciados tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida ocurrido el pasado 10 de enero, hecho que detonó el despliegue de diversas corporaciones de seguridad.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido estaría relacionado con una célula delictiva que opera en la colonia Emiliano Zapata.

Presuntos vínculos delictivos

Las autoridades indicaron que dicha célula se dedicaría a actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión y la comisión de homicidios en la zona, lo que lo convertiría en un presunto generador de violencia en el puerto.

Con la información recabada, se implementó un dispositivo de seguridad que permitió cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús “N”. Tras su captura, el hombre fue informado de sus derechos y puesto a disposición de un juez de control, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.


