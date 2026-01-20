Podcast
Nacional

Presentan Credencial del Servicio Universal de Salud

El Gobierno federal lanzó la Credencial del Servicio Universal de Salud, que garantizará acceso gratuito a todas las instituciones públicas

  • 20
  • Enero
    2026

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, anunció el arranque de la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que permitirá a la población acceder a atención médica en todas las instituciones públicas del país.

“Esta es una identificación que le da a la población la garantía del derecho a la salud y el acceso a las instituciones públicas del Gobierno de México”, explicó Clark durante la conferencia matutina.

La credencial será válida en el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, servicios médicos de Pemex, Fuerzas Armadas e institutos nacionales de salud.

credencial-salud.jpg

Versión física y digital desde abril

Clark detalló que la credencial contará con una versión impresa y otra digital, disponible a partir de abril a través de una aplicación oficial.

Ambas incluirán datos personales como nombre, CURP, fecha y lugar de nacimiento, además de códigos QR.

“Los códigos nos permitirán validar la vigencia de derechos y que las personas identifiquen en ese momento cuál es su unidad de salud más cercana”, señaló.

La parte posterior también contendrá información voluntaria sobre donación de órganos, tipo de sangre y números de atención de emergencia.

informacion-credencial-salud.jpg

Expediente clínico único y portabilidad

Uno de los ejes centrales del nuevo sistema será la integración de un expediente médico electrónico único, que acompañará a las personas aunque cambien de empleo, institución o domicilio.

“La credencial vincula la información a la persona, no a la derechohabiencia que tenga en un momento determinado, así cualquier médico podrá consultar historial clínico, estudios y recetas, sin repetir procesos", afirmó.

Además, permitirá agendar citas y, en el futuro, elegir la unidad médica más conveniente, incluso si no corresponde al domicilio registrado.

Registro nacional inicia el 1 de marzo

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el registro comenzará el 1 de marzo y abarcará a toda la población: niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

“Vamos a registrar a 98 millones de mexicanas y mexicanos en los 32 estados del país”, indicó Montiel.

98-millones-registro-credencial.jpg

En una primera etapa se instalarán 2 mil 365 módulos con apoyo de 14 mil servidores de la nación y casi 10 mil estaciones de registro, equipadas para capturar huellas, fotografía y datos personales.

modulos-credencial.jpg

Requisitos y entrega de la credencial

Para el registro será necesario presentar acta de nacimiento y CURP; en el caso de adultos, identificación oficial y comprobante de domicilio.

Las niñas y niños deberán ser registrados por madre, padre o tutor.

registro-credencial.jpg

Montiel explicó que, tras el registro, la credencial física se entregará aproximadamente seis semanas después, y con ella se podrá descargar la versión digital mediante un código QR.

“Esta credencial es el piso para construir un sistema universal de salud y garantizar atención gratuita y de calidad”, subrayó la funcionaria.

procesos-credencial.jpg

Calendario por letras y despliegue gradual

El registro se organizará por letras del apellido, de marzo a diciembre, con días específicos para rezagados.

Además, el despliegue iniciará el 2 de marzo en 14 estados y continuará el 23 de marzo en el resto, de acuerdo con criterios logísticos.

credencial-calendario.jpg

“Lo importante es que nadie se quede fuera. Este es un derecho y ahora tendrá un rostro y una herramienta concreta para ejercerlo”, concluyó.


