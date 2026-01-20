Impulsan 'Canje de Armas 2026' en Área Metropolitana
Autoridades buscan el retiro y destrucción de las armas recolectadas con el fin de inhibir su posible uso en hechos delictivos
- 20
-
Enero
2026
Para fortalacer la prevención del delito, la Secretaría de la Defensa, Fuerza Civil y las policías municipales de Juárez y García pusieron en marcha el programa de "Canje de Armas 2026".
Esta estrategia promueve la participación ciudadana mediante la entrega voluntaria, anónima, pacífica y acordada de armas, cartuchos y explosivos; a cambio de un incentivo económico.
Destino de las armas retiradas de circulación
La coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, dará como resultado el retiro y destrucción de las armas recolectadas con el fin de inhibir su posible uso en hechos delictivos y contribuir a entornos más seguros.
También te recomendamos: Avanza programa 'Sí al desarme, Sí a la Paz'; canjean 8 mil armas
Estos son los horarios y puntos de canje
El programa se llevará a cabo los días viernes 23, sábado 24 y lunes 26 de enero, con un horario de atención de 08:00 a 14:00 horas.
Estos son algunos puntos de canje estarán ubicados en:
- Demarcación Zona Norte, en San Bernabé, Monterrey.
- Base Independencia, en la zona sur de Monterrey.
- Polivalente Vistas del Río, en el municipio de Juárez.
- Cabecera Municipal de García, en el centro del municipio.
Ante ello, la ciudadanía podrá acudir de manera segura y confidencial para realizar el intercambio.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas