Impulsan 'Canje de Armas 2026' en Área Metropolitana

Para fortalacer la prevención del delito, la Secretaría de la Defensa, Fuerza Civil y las policías municipales de Juárez y García pusieron en marcha el programa de "Canje de Armas 2026".

Esta estrategia promueve la participación ciudadana mediante la entrega voluntaria, anónima, pacífica y acordada de armas, cartuchos y explosivos; a cambio de un incentivo económico.

Destino de las armas retiradas de circulación

La coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, dará como resultado el retiro y destrucción de las armas recolectadas con el fin de inhibir su posible uso en hechos delictivos y contribuir a entornos más seguros.

Estos son los horarios y puntos de canje

El programa se llevará a cabo los días viernes 23, sábado 24 y lunes 26 de enero, con un horario de atención de 08:00 a 14:00 horas.

Estos son algunos puntos de canje estarán ubicados en:

Demarcación Zona Norte, en San Bernabé, Monterrey .

. Base Independencia, en la zona sur de Monterrey .

. Polivalente Vistas del Río, en el municipio de Juárez .

. Cabecera Municipal de García, en el centro del municipio.

Ante ello, la ciudadanía podrá acudir de manera segura y confidencial para realizar el intercambio.

