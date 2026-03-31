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Secretaría de Salud moderniza compra pública de medicamentos

La Secretaría de Salud actualizó el catálogo de medicamentos para priorizar opciones más eficaces y seguras, reducir desabasto y mejorar tratamientos

  • 31
  • Marzo
    2026

El Gobierno federal inició una reestructuración en la compra pública de medicamentos con el objetivo de garantizar tratamientos más efectivos, seguros y disponibles para la población.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, explicó que esta estrategia forma parte de los Protocolos Nacionales de Atención Médica, los cuales buscan homologar la atención en todo el país.

“Se trata de priorizar los medicamentos más importantes, que tengan mayor seguridad y mejores resultados clínicos”, señaló.

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Clasifican medicamentos en tres grupos

La actualización del sistema de abasto se basa en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que divide los medicamentos en esenciales, complementarios y no esenciales.

Los esenciales son aquellos indispensables y de uso generalizado, los complementarios requieren condiciones específicas para su uso, mientras que los no esenciales son opciones menos eficaces o que han sido superadas por tratamientos más modernos.

“Hay medicamentos que dejan de ser esenciales conforme avanza el conocimiento y surgen mejores alternativas”, explicó el funcionario.

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Sustituyen fármacos por opciones más modernas

Como parte de esta revisión, autoridades identificaron que una proporción importante de medicamentos puede ser reemplazada por opciones más efectivas.

En atención primaria, el 21% de los fármacos puede sustituirse; en hospitales, el ajuste alcanza el 41%, mientras que en pediatría el cambio es menor, con apenas el 9%.

Estos cambios permitirán mejorar la capacidad de resolución en el primer nivel de atención y ofrecer tratamientos más oportunos en hospitales.

Reducen catálogo y optimizan recursos

La depuración también implicó una reducción significativa en el número de claves de medicamentos. De un total de 2,753 registros, la lista se ajustó a 1,929.

En términos prácticos, se eliminarán 66 medicamentos no esenciales en atención primaria, 680 en el ámbito hospitalario y 78 en el área pediátrica.

“Al comprar medicamentos esenciales se fortalece el abasto y se optimizan los recursos públicos”, destacó.

Por otra parte, el secretario de Salud adelantó que esta revisión será continua, con evaluaciones anuales para garantizar que los tratamientos se mantengan alineados con los avances médicos.

La intención, subrayó, es elevar la calidad de la atención y asegurar que los pacientes reciban terapias más eficaces en todo momento.

“Las personas van a recibir cada vez más y mejores tratamientos”, concluyó.


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