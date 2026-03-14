Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_14_at_11_46_46_35545c8eec
Nacional

Ordenan austeridad en gasto público por Mundial 2026

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México instruyó a dependencias a justificar y transparentar toda erogación vinculada al Copa Mundial

  • 14
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México llamó a los servidores públicos a apegarse a los principios de austeridad republicana durante la organización del Copa Mundial de la FIFA 2026, al advertir que cualquier gasto relacionado con el evento deberá estar plenamente justificado y disponible para procesos de fiscalización.

Mediante una circular publicada en la Gaceta Oficial, la dependencia estableció lineamientos obligatorios para todas las instituciones públicas, con el objetivo de garantizar el uso responsable de los recursos durante la justa mundialista.

Entre las disposiciones se señala que los proyectos de inversión pública deberán tener carácter permanente y generar beneficios sostenibles y medibles, además de privilegiar los procedimientos de licitación pública y evitar simulaciones que permitan recurrir de manera indebida a esquemas de contratación directa.

La circular también instruye a las dependencias a limitar gastos en rubros como telefonía, electricidad, combustible y viáticos cuando estos no resulten estrictamente necesarios.

La secretaría advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en responsabilidades administrativas, financieras o patrimoniales para los servidores públicos involucrados.

El documento subraya que la actuación de los funcionarios debe regirse por los principios de economía, eficiencia, racionalidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, evitando prácticas que puedan interpretarse como dispendio, uso indebido de recursos públicos o gastos superfluos.

Asimismo, establece que todas las erogaciones vinculadas con la organización del Mundial deberán registrarse y documentarse de manera íntegra y verificable a través de los sistemas institucionales correspondientes, con el fin de garantizar su seguimiento y acceso para fines de fiscalización y control.

Finalmente, la dependencia indicó que todas las unidades responsables del gasto deberán ajustarse al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 y evitar comprometer recursos en contrataciones o adquisiciones que no cuenten con suficiencia presupuestal aprobada.

“Cualquier desviación, sobrejercicio o compromiso sin respaldo presupuestario será responsabilidad exclusiva de la unidad que lo haya originado”, puntualiza la circular.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_15_at_8_13_51_PM_df22402839
Morena, PT y PVEM cierran filas con el 'Plan B' electoral
sheinbaum_respalda_amlo_03f3daa9c3
Presidencia respalda a López Obrador por apoyar a Cuba
decomisos_sinaloa_chihuahua_marihuana_af9b612902
Desmantelan centros de droga y huachicol en Sinaloa y Chihuahua
publicidad

Últimas Noticias

AP_26075114078197_d8d87b79f2
'One Battle After Another' domina los Óscar con seis premios
EH_FOTO_VERTICAL_12_4ea9ba15d1
Protección Civil emite recomendaciones ante fuertes vientos
Autoridade_5216692613574_c_us_1773631671419_a36a80789a
Dron impacta tanque de combustible y provoca incendio en Dubái
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
publicidad
×