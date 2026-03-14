Ordenan austeridad en gasto público por Mundial 2026

La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México llamó a los servidores públicos a apegarse a los principios de austeridad republicana durante la organización del Copa Mundial de la FIFA 2026, al advertir que cualquier gasto relacionado con el evento deberá estar plenamente justificado y disponible para procesos de fiscalización.

Mediante una circular publicada en la Gaceta Oficial, la dependencia estableció lineamientos obligatorios para todas las instituciones públicas, con el objetivo de garantizar el uso responsable de los recursos durante la justa mundialista.

Entre las disposiciones se señala que los proyectos de inversión pública deberán tener carácter permanente y generar beneficios sostenibles y medibles, además de privilegiar los procedimientos de licitación pública y evitar simulaciones que permitan recurrir de manera indebida a esquemas de contratación directa.

La circular también instruye a las dependencias a limitar gastos en rubros como telefonía, electricidad, combustible y viáticos cuando estos no resulten estrictamente necesarios.

La secretaría advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en responsabilidades administrativas, financieras o patrimoniales para los servidores públicos involucrados.

El documento subraya que la actuación de los funcionarios debe regirse por los principios de economía, eficiencia, racionalidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, evitando prácticas que puedan interpretarse como dispendio, uso indebido de recursos públicos o gastos superfluos.

Asimismo, establece que todas las erogaciones vinculadas con la organización del Mundial deberán registrarse y documentarse de manera íntegra y verificable a través de los sistemas institucionales correspondientes, con el fin de garantizar su seguimiento y acceso para fines de fiscalización y control.

Finalmente, la dependencia indicó que todas las unidades responsables del gasto deberán ajustarse al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 y evitar comprometer recursos en contrataciones o adquisiciones que no cuenten con suficiencia presupuestal aprobada.

“Cualquier desviación, sobrejercicio o compromiso sin respaldo presupuestario será responsabilidad exclusiva de la unidad que lo haya originado”, puntualiza la circular.

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