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Sheinbaum descarta intervención de Estados Unidos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la cooperación con Estados Unidos continuará en seguridad, pero bajo respeto pleno a la soberanía de México

  • 14
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier posibilidad de intervención de Estados Unidos en México y reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad se mantiene bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

La mandataria se refirió a una publicación realizada por el presidente estadounidense Donald Trump en la red social Truth Social, relacionada con la situación en México.

“Hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos en el tema de seguridad. Podemos colaborar y trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: la soberanía, y esa no está a negociación”, expresó.

Sheinbaum subrayó que la relación con Estados Unidos se basa en la coordinación y el diálogo, pero siempre bajo los principios de independencia y respeto entre ambas naciones.

La presidenta sostuvo que la defensa de la soberanía ha sido una lucha histórica del pueblo mexicano y reiteró que su gobierno mantendrá esa postura frente a cualquier planteamiento externo.

“Podemos colaborar, pero siempre con respeto a la soberanía. ¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”, enfatizó.

La mandataria agregó que su administración continuará defendiendo principios como la independencia, la libertad, la democracia y la justicia social como parte de la visión política de su gobierno.

 


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