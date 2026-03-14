Aliados perfilan acuerdo para el `Plan B´ electoral de Sheinbaum

Tras varias horas de negociación que se extendieron desde la mañana del viernes hasta las primeras horas de este sábado, los partidos de la coalición oficialista —Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México— avanzaron en la Secretaría de Gobernación en los detalles para concretar un acuerdo de unidad que respalde el denominado plan Ben materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Alrededor de la una de la madrugada, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, salió del Palacio de Cobián y aseguró que el entendimiento entre las fuerzas aliadas se encuentra prácticamente cerrado.

“Ya hay un acuerdo muy perfilado. Seguramente lo van a conocer en las próximas horas. Ya está concluido, nada más falta que la Secretaría de Gobernación lo haga público”, declaró ante medios que aguardaban a las afueras del recinto.

Cuestionado sobre si la coalición respaldará de forma conjunta la iniciativa electoral, Mier respondió: “El plan es: vamos juntos. Toda la coalición a nivel estatal, municipal, congresos de los estados, el Congreso de la Unión y las dirigencias. Verde y PT”.

Horas antes, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, señaló que la reunión se desarrollaba “con buen ánimo”, por lo que los participantes continuaban trabajando en los últimos detalles del acuerdo.

De acuerdo con lo adelantado por la presidenta Sheinbaum durante su conferencia matutina del jueves, el plan B electoral, que podría presentarse al Congreso el próximo lunes, contempla establecer topes a los gastos de diputados locales, regidores y senadores. La medida podría ampliarse también a la Cámara de Diputados con el objetivo de liberar al menos $4,000 millones de pesos para atender necesidades en estados y municipios.

El proyecto también plantea ampliar los mecanismos de consulta pública en temas electorales, entre ellos el presupuesto destinado a los partidos políticos, así como modificar el calendario de la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer año de gobierno y no únicamente en el cuarto.

Durante la jornada de negociaciones en la sede de Gobernación se observó la entrada y salida de diversos líderes parlamentarios y operadores políticos, entre ellos los coordinadores de las bancadas en San Lázaro de Morena, Ricardo Monreal; del PT, Reginaldo Sandoval; y del PVEM, Carlos Puente Salas. También acudieron el dirigente verde Arturo Escobar y Vega y el líder petista en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya.

En contraste, no estuvo presente el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez.

Por parte del gobierno federal también se vio salir del inmueble al coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Más temprano, legisladores del PT y del PVEM expresaron coincidencias con algunos puntos del plan, como la posibilidad de limitar el número de regidurías en los municipios. Sin embargo, la propuesta de someter a consulta popular la eventual reducción del financiamiento público a los partidos generó reservas.

El petista Benjamín Robles advirtió que ese tema corresponde al ámbito del Poder Legislativo, por lo que pidió que no se modifiquen disposiciones que previamente han sido rechazadas en el Congreso.

A las negociaciones también acudió la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián Peralta.

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