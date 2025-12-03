Cerrar X
Nuevo León

¿Por qué nadie vio venta de pirotecnia?; Fiscalía investiga

El fiscal Javier Flores señaló que se investigan otros casos difundidos en redes sociales, en los que se ofrecen estos productos

  • 03
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga por qué si era de conocimiento público que en el domicilio donde se registró una explosión el pasado viernes había pirotecnia, no se actuó con anterioridad para evitar la tragedia que hasta el momento ha dejado cuatro muertos.

Luego de que El Horizonte dio a conocer que el presunto responsable de la explosión, Pedro Oziel Macías, quien falleció en el lugar, comercializaba más de 80 variedades de cohetes por redes sociales, el vicefiscal, Luis Enrique Orozco, dijo que se abrió una investigación.

En conferencia de prensa tras inaugurar el nuevo edificio del Servicio Médico Forense, Orozco afirmó que el peritaje no ha terminado para saber la cantidad de pólvora que había en el lugar, pero confirmó que esta no solo se almacenaba, sino que también se comercializaba.

Incluso, no descartó que la vivienda fuera punto de fabricación.

Señaló que expertos nacionales están elaborando el dictamen, pues se trata de un caso “muy complejo”.

“La Fiscalía ordenó un análisis en redes sociales, puesto que existe información en el sentido de que la persona que albergaba estos artificios también los vendía por redes sociales, y ese dictamen se incorporará a la carpeta de investigación".

“Efectivamente, en ese domicilio no solamente se albergaba, sino que se vendían artificios pirotécnicos; aparentemente los vecinos, incluso hay algunos familiares que también confirmaron esta información”, indicó el vicefiscal.

Este martes, El Horizonte dio a conocer que Pedro Oziel Macías, presunto dueño de la casa que explotó a las 20:40 horas en el Fraccionamiento Los Olmos, de Pesquería, ofrecía abiertamente en sus redes sociales listas con precios de cohetes que iban desde los $40 pesos por las denominadas “abejas chinas” y los $6,200 por un paquete de fuegos artificiales.

También tenía chifladores, palomas, cañones, cohetones y todo tipo de luces de bengala, entre otros.

Esto ocurría pese a que el alcalde de ese municipio, Francisco Esquivel, declaró varias veces públicamente que no tenía ningún reporte del hecho, ni llamadas al C4 municipal, por eso no acudieron previamente al domicilio.

Este martes, Orozco abundó que ya se entró en comunicación con la FGR para que investiguen el hecho y que otros casos de venta de pólvora también dados a conocer por El Horizonte serán investigados por esta instancia.

“Es parte del diálogo que se tuvo hoy (martes) con personal de la delegación estatal (de la FGR) para que, si ellos lo estiman, asuman conocimiento de este evento y hagan las tareas que les corresponde”, expresó.

El viernes, la casa donde habitaba Macías explotó por la pirotecnia guardada ilegalmente, dejando como saldo 80 casas dañadas, casi una decena de heridos y cuatro muertos.

Entre los fallecidos figuran el propio Macías; su hija Ingrid Dannai Macías Ruiz, de 15 años; la vecina Anastasia Rodríguez de León, de 75 años, quien visitaba a sus nietos; y Dayra Jimena García Zapata, otra chica de 15 años, también vecina de la vivienda.

No descartan dabricación en el lugar 

Al confirmar oficialmente que el domicilio que explotó en Pesquería guardaba y distribuía pirotecnia, la Fiscalía de Nuevo León informó que indagan si también era utilizado como punto de fabricación.

Como parte de las investigaciones, vecinos y familiares de quienes habitaban el domicilio señalado rindieron este lunes su declaración ante el Ministerio Público.

“La información obtenida hasta este momento es que era un punto de almacenamiento y venta, pero no descartamos que ahí se produjeran o fabricaran”, dijo el vicefiscal Luis Orozco, “aunque no hemos obtenido información en tal sentido”. 

Así mismo, el funcionario detalló que las causas que provocaron la explosión todavía no se determinan, y que en el análisis trabajan expertos reconocidos a nivel nacional.

“No ha concluido el dictamen de causalidad; esto tendría por objetivo determinar la conformación de sustancias que estuvieron involucradas, así como también la cantidad".

“Ese expediente ha sido tan complejo que aún no hay ni un censo concluyente sobre las casas dañadas”, justificó; “se imaginarán también lo laborioso que será el dictamen de causalidad”.

Sobre las ocho personas que resultaron lesionadas, Orozco actualizó que solo una es reportada grave de salud y continúa hospitalizada con pronóstico reservado.

La explosión, ocurrida el viernes en la colonia Los Olmos, dejó además cuatro personas sin vida: un hombre identificado como Pedro Macías, quien sería el responsable de la pirotecnia, su hija de 15 años, su sobrina de la misma edad y una vecina adulta mayor.


