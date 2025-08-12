Cerrar X
Paralizan fuertes lluvias el AICM por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, el AICM sufrió cierres y retrasos masivos debido a lluvias intensas que inundaron pistas y afectaron a miles de pasajeros

Las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) volvieron a paralizarse este martes 12 de agosto debido a intensas lluvias y tormentas eléctricas que provocaron inundaciones en pistas y áreas operativas.

Desde las 2:13 horas, la autoridad aeronáutica ordenó suspender aterrizajes y despegues, medida que se prolongó hasta cerca de las 6:00 horas mientras brigadas trabajaban en el desalojo de agua acumulada.

Retrasos, cancelaciones y vuelos desviados

El cierre afectó a aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris, Air Canada, Avianca, Westjet, Copa Airlines, Turkish Airlines y United.

En redes sociales se reportaron vuelos desviados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y a ciudades como Acapulco y Querétaro.

Entre los servicios afectados destacaron rutas internacionales a Bogotá, Cancún, Punta Cana y Monterrey, lo que dejó varados a turistas y viajeros de negocios en plena temporada alta.

Usuarios en la red social X reportaron la “inmovilidad total” del aeropuerto, denunciando falta de información y reubicaciones deficientes. 

Cabe señalar que este episodio se suma al cierre de casi cuatro horas registrado el día anterior, cuando encharcamientos y baja visibilidad impactaron a más de 100 vuelos y cerca de 15 mil pasajeros.

La saturación del drenaje del AICM ha generado un patrón de suspensiones cada vez más frecuente durante lluvias fuertes.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta roja para alcaldías como Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, con pronósticos de 50 a 70 milímetros de lluvia en pocas horas.

Además, se estableció alerta naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Tláhuac, y alerta amarilla en Benito Juárez, Coyoacán y Xochimilco.


