finanzas_petroleo_dc22076c6d
Pemex detecta litio en salmueras petroleras de cinco regiones

De acuerdo con estudios propios, la concentración en estos yacimientos es comparable a los que tiene Bolivia, por lo cual, tienen potencial para ser explotados

  • 17
  • Agosto
    2025

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, anunció que la paraestatal detectó altas concentraciones de litio en salmueras petroleras de cinco regiones del país.

De acuerdo con estudios propios, la concentración en estos yacimientos es comparable a los que tiene Bolivia, por lo cual, tienen potencial para ser explotados, pues este litio es más sencillo de utilizar que el que se extrae de una mina, como la ubicada en Sonora.

Pese a esto, especialistas advierten que la extracción del litio de las salmueras petrolíferas tiene retos técnicos y económicos, pues requiere de una alta inversión, potencialmente privada, algo imposible en México, pues solo la paraestatal Litio MX puede explotar el litio en el país.

Víctor Rodríguez Padilla

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), detalló que los principales campos con potencial de litio se encuentran en pozos de aguas someras en el sureste del país.

¿Qué es la salmuera petrolera?

La salmuera petrolera, también conocida como agua de producción, es un subproducto del proceso de extracción de petróleo y gas. Está compueta por agua, sales disueltas en altas concentraciones (principalmente cloruro de sodio, pero también puede tener cloruro de calcio), hidrocarburos, químicos de tratamiento, metales pesados o elementos radiactivos.

¿Para qué se utiliza el litio?

El principal uso que se le da a este mineral es la fabricación de baterías de todo tipo, aunque también se puede utilizar para la producción de cerámica, vidrio, grasas, lubricantes automotrices e incluso en la medicina, pues el carbonato de litio, se utilizan como estabilizadores del estado de ánimo en el tratamiento de trastornos psiquiátricos


