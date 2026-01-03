Podcast
Internacional

EUA recuerda cargos por narcotráfico contra Nicolás Maduro

La fiscal general Pam Bondi reiteró la acusación de EUA contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo e informó que la imputación incluye a Cilia Flores

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, recordó este sábado que desde 2020 existe una acusación formal en ese país contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cuatro cargos, entre ellos el de conspiración para el narcoterrorismo.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York", informó Pamela Bondi por medio de un comunicado. 

Durante una declaración oficial, Bondi subrayó que el proceso judicial sigue vigente dentro del sistema de justicia estadounidense.

Imputación alcanza a la primera dama

La funcionaria estadounidense informó que la acusación también incluye a la primera dama venezolana, Cilia Flores, quien habría sido capturada junto a su esposo en una operación especial realizada por Washington.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos enfrentarían los cargos establecidos en la acusación presentada hace casi cinco años.

El señalamiento se produce en medio de una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras recientes acciones militares y operativos que han generado reacciones de diversos gobiernos y organismos internacionales.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones de la fiscal general estadounidense.


