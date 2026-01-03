Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2026_01_03_T080231_406_27542d63dd
Tamaulipas

Muere maestro tamaulipeco durante vuelo de Madrid a Monterrey

José Mario Terán González, maestro jubilado de Tamaulipas, falleció por causas naturales a bordo de un vuelo de Aeroméxico que fue desviado a Canadá

  • 03
  • Enero
    2026

José Mario Terán González, maestro jubilado originario de Tamaulipas, murió por causas naturales durante un vuelo de procedente de Madrid con destino a Monterrey, el cual fue desviado de emergencia a Canadá.

El fallecimiento ocurrió luego de que el pasajero comenzara a presentar malestares de salud a bordo de la aeronave, lo que obligó a la tripulación a modificar la ruta y aterrizar en Goose Bay, al norte del país canadiense.

Trayectoria en el magisterio

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, Terán González era docente y recientemente se había jubilado como profesor de grupo en la Escuela Secundaria General número 2, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

 Contaba con más de 30 años de servicio en el magisterio.

El maestro regresaba de un periodo vacacional en España, donde viajó acompañado de su familia.

Confirmación del deceso

Una vez que la aeronave aterrizó en la base canadiense, el pasajero fue atendido por personal correspondiente, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el incidente, Aeroméxico envió un avión Boeing 787 desde la Ciudad de México para continuar el traslado de los pasajeros hacia su destino final. Los viajeros permanecieron alrededor de 10 horas en Canadá mientras se realizaban los trámites migratorios necesarios.

A través de redes sociales, la Escuela Secundaria General número 2 expresó sus condolencias a la familia del profesor.

El mensaje fue compartido de manera conjunta con el Comité Ejecutivo de la delegación D-II-54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, destacando su trayectoria y compromiso con la educación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fallece_david_garza_laguera_empresario_monterrey_83460aa57b
Fallece David Garza Lagüera, heredero del legado Garza Sada
choque_deja_muertos_en_carretera_1cc09100df
Carambola deja cuatro muertos sobre carretera Victoria-Zaragoza
dba67269_5e46_4a25_9142_c2e5fa7a290a_adbb89ba68
Güémez celebra 277 años de fundación con festejos y convivencia
publicidad

Últimas Noticias

mdc_brooklyn_centro_de_detencion_brooklyn_nueva_york_maduro_mayo_zambada_diddy_combs_b719340f4c
¿Qué criminales de alto perfil concentra MDC Brooklyn?
frgn_vd_8f4daa1ffc
Nuevo León llevará su oferta turística a FITUR 2026 en Madrid
AP_26004712748715_dea79e6068
DiCaprio defiende el cine en apertura de festival de Palm Springs
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
publicidad
×