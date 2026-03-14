Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_14_at_2_27_13_PM_5c038c8e2b
Nacional

Marina realiza simulacro químico en Veracruz rumbo al Mundial

La Marina probó protocolos de respuesta ante incidentes QBRN durante un ejercicio en el Puerto de Veracruz como preparación de seguridad para el Mundial

  • 14
  • Marzo
    2026

Como parte de los preparativos de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Marina realizó un simulacro de incidente químico en el Puerto de Veracruz con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

El ejercicio consistió en un escenario ficticio que simulaba la fuga de amoníaco de alta concentración, lo que permitió poner a prueba los protocolos especializados para atender incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, conocidos como QBRN.

La actividad fue ejecutada por personal especializado de la Unidad de Protección Portuaria de la Marina, que desplegó acciones de detección, contención y control ante la supuesta liberación de una sustancia peligrosa.

De acuerdo con el escenario planteado, durante una inspección se detectó un contenedor que había sido declarado como vacío, pero que activó alertas de seguridad. Al abrirlo, se liberó una nube de humo que simulaba la fuga de un agente químico.

Ante la situación, se activó el Nivel III de protección, considerado el máximo dentro de los protocolos de seguridad, lo que implicó la movilización de equipos especializados y la aplicación de medidas de contención para controlar la emergencia simulada.

Las autoridades indicaron que este tipo de ejercicios forman parte de las estrategias para fortalecer la preparación operativa ante posibles riesgos durante la celebración del Mundial de 2026, que tendrá a México como uno de los países sede.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Autoridade_5216692613574_c_us_1773631671419_a36a80789a
Dron impacta tanque de combustible y provoca incendio en Dubái
nl_miguel_flores_535223bddf
Anuncia Miguel Flores nueva división para control de multitudes
inter_emmanuel_macron_6053ba4cc2
Macron insta a Irán a abrir el estrecho de Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

AP_26075114078197_d8d87b79f2
'One Battle After Another' domina los Óscar con seis premios
EH_FOTO_VERTICAL_12_4ea9ba15d1
Protección Civil emite recomendaciones ante fuertes vientos
Autoridade_5216692613574_c_us_1773631671419_a36a80789a
Dron impacta tanque de combustible y provoca incendio en Dubái
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
publicidad
×