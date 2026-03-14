Marina realiza simulacro químico en Veracruz rumbo al Mundial

Como parte de los preparativos de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Marina realizó un simulacro de incidente químico en el Puerto de Veracruz con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

El ejercicio consistió en un escenario ficticio que simulaba la fuga de amoníaco de alta concentración, lo que permitió poner a prueba los protocolos especializados para atender incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, conocidos como QBRN.

La actividad fue ejecutada por personal especializado de la Unidad de Protección Portuaria de la Marina, que desplegó acciones de detección, contención y control ante la supuesta liberación de una sustancia peligrosa.

De acuerdo con el escenario planteado, durante una inspección se detectó un contenedor que había sido declarado como vacío, pero que activó alertas de seguridad. Al abrirlo, se liberó una nube de humo que simulaba la fuga de un agente químico.

Ante la situación, se activó el Nivel III de protección, considerado el máximo dentro de los protocolos de seguridad, lo que implicó la movilización de equipos especializados y la aplicación de medidas de contención para controlar la emergencia simulada.

Las autoridades indicaron que este tipo de ejercicios forman parte de las estrategias para fortalecer la preparación operativa ante posibles riesgos durante la celebración del Mundial de 2026, que tendrá a México como uno de los países sede.

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