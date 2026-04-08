Aseguran más de 260 kilos de cocaína en las costas de Michoacán
Este decomiso representa un golpe para el crimen organizado de 56.7 millones de pesos, al evitar que más de 530 dosis de droga fueran distribuidas
08
-
Abril
2026
La Secretaría de Marina anunció este miércoles el decomiso de aproximadamente 265 kilogramos de presunta cocaína en las costas de Michoacán.
Por medio de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, se aseguró una embarcación menor con un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas, así como bidones que contenían combustible para aparentemente abastecer el vehículo marítimo.
Estos hechos se reportaron a 122 kilómetros al noroeste de las costas del municipio de Lázaro Cárdenas y culminó en las costas de Maruata.
En costas de Michoacán, en una operación marítima encabezada por @SEMAR_mx en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguró una embarcación con aproximadamente 265 kg de cocaína.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 8, 2026
Este aseguramiento representa una afectación significativa a las estructuras financieras del… pic.twitter.com/ZNTM4S13Iy
Este decomiso representa un golpe para el crimen organizado de aproximadamente 56.7 millones de pesos, al evitar que más de 530 mil dosis de cocaína lograran ser distribuidas en las calles del país.
Estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima efectuada en coordinación con personal de a Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
