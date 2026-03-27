Presenta Sheinbaum informe sobre búsqueda de personas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un informe exhaustivo sobre la situación de personas desaparecidas en el país, con especial énfasis en las acciones emprendidas desde octubre de 2024.

“Vamos a presentar un informe muy detallado de la situación de personas desaparecidas en nuestro país y vamos a dar especial relevancia a lo que hemos hecho desde octubre de 2024”, adelantó.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el subsecretario Félix Arturo Medina Padilla subrayó que el fenómeno de las desapariciones representa una de las heridas más profundas del país.

“Hablar de la desaparición de personas en nuestro país es doloroso y representa para las familias… una herida que requiere la atención más prioritaria del Gobierno de México”, afirmó.

Explicó que este problema tiene dos etapas claramente identificadas:

La “guerra sucia” (1950-1990): desapariciones forzadas desde el Estado contra opositores.

desapariciones forzadas desde el Estado contra opositores. La etapa actual (desde 2006): ligada principalmente a la delincuencia organizada tras la llamada guerra contra el narco.

Caso de Ayotzinapa

El funcionario hizo referencia al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como un símbolo del problema, señalando que se informará más adelante sobre avances en su investigación.

Además, recordó la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 2021 y su informe presentado en 2024, como parte de los esfuerzos para atender desapariciones del pasado.

Reformas y nueva estrategia de búsqueda

Medina destacó que el actual gobierno impulsa una nueva etapa basada en ciencia de datos, coordinación institucional y atención a víctimas.

Entre las acciones clave destacan:

Alerta Nacional de Búsqueda

Apertura inmediata de carpetas de investigación

Plataforma Única de Identidad

Base Nacional de Carpetas de Investigación

Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses

Mayor coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda

Dichas medidas fueron formalizadas en reformas publicadas en julio de 2025.

El subsecretario enfatizó que el objetivo central es garantizar verdad y justicia, además de acompañar a las familias.

“El compromiso de la presidenta es seguir investigando… hasta encontrar a los desaparecidos, garantizar la verdad y hacer justicia”, sostuvo.

También reiteró que el gobierno busca evitar que el Estado vuelva a ser responsable de violaciones graves a derechos humanos.

Destaca medidas como la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses para garantizar verdad y justicia.

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