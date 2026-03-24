SJCN reforma ley minera; declara al litio como recurso energético

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó este martes la reforma a la Ley Minera, la cual considera al litio como un recurso energético del país.

Durante la sesión del Pleno, los magistrados reconocieron la validez del decreto de reforma a la Ley Minera de 2022, donde se adicionan diversas disposiciones en la legislatura.

A través de redes sociales, la ministra Lenia Batres aseguró que votó a favor de las disposiciones que declaran, tanto al litio como a otros minerales, áreas estratégicas.

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Al resolver la acción de inconstitucionalidad 78/2022, el Pleno, por unanimidad, reconoció la validez del Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley Minera de 2022, hoy Ley de… pic.twitter.com/AyqZ6PJVnS — Lenia Batres (@LeniaBatres) March 24, 2026

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