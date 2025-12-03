Cerrar X
Tamaulipas

Impulsan la modernización hídrica en Tamaulipas

Casi $10,000 millones se destinarán 2025-2027 a infraestructura hidráulica, riego y acueductos, beneficiando 43 municipios del estado

  • 03
  • Diciembre
    2025

Casi $10,000 millones de pesos serán invertidos en Tamaulipas entre 2025 y 2027 para reforzar y modernizar la infraestructura hidráulica del estado, una cifra sin precedentes autorizada por el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los recursos permitirán desarrollar proyectos estratégicos para asegurar el abasto de agua, actualizar sistemas de riego y optimizar el manejo del recurso en los 43 municipios.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, explicó que tan solo en los Distritos de Riego 025 y 026, ubicados en la zona norte, se ejercerán aproximadamente $7,300 millones de pesos, lo que representa la inversión más alta registrada para el campo tamaulipeco.

A este monto se suman $1,800 millones de pesos destinados a la construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, obra que garantizará el suministro de agua potable para Ciudad Victoria y atenderá una demanda histórica de la población de la capital.

El funcionario detalló que también se ejecutarán proyectos tripartitas entre Conagua, el Gobierno de Tamaulipas —a cargo de Américo Villarreal Anaya— y los usuarios de riego, con una inversión de $300 millones de pesos.

Recordó además que continúa avanzando la rehabilitación de la planta internacional de tratamiento de aguas residuales de Nuevo Laredo, proyecto de casi $100 millones de dólares, resultado de un acuerdo firmado en 2023 entre la CILA, NADBank, Conagua, autoridades estatales y municipales.


