Presentan avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

El Gobierno de México presentó nuevos avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender de manera directa a las comunidades del estado y fortalecer la seguridad desde un enfoque social.

Ferias del Bienestar: más de 26 mil atenciones en una semana

Durante la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que el programa avanza mediante las Ferias del Bienestar, jornadas que reúnen a 53 dependencias federales, además de autoridades estatales y municipales.

Rodríguez explicó que, del 19 al 21 de noviembre, se realizaron tres ferias en Santiago Asajo, municipio de Coeneo, donde se brindaron 19,130 atenciones con la participación de 29 instituciones. El 26 de noviembre, una feria adicional en Morelia sumó 7,743 servicios, alcanzando así más de 26 mil apoyos en menos de una semana.

Las ferias ofrecen servicios de salud como vacunación, mastografías y cirugías de cataratas; trámites administrativos como emisión de CURP y actas de nacimiento; así como actividades educativas, culturales, deportivas y de prevención de adicciones, con énfasis en jóvenes.

Avanza campaña “Sí al desarme, sí a la paz”

Otro eje presentado fue la campaña de desarme voluntario. En la Catedral de Morelia, donde inició la jornada el 26 de noviembre, se recibieron 15 armas cortas, 2 largas y 6 granadas en apenas dos días.

El módulo instalado posteriormente en la Catedral de Zamora registró la entrega de 2 armas cortas, 3 largas y 26 granadas, además del intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos.

Cobertura total en las 13 regiones del estado

Rodríguez señaló que el Plan Michoacán se desplegará en las 13 regiones del estado con 16 ferias del bienestar y al menos cuatro jornadas de desarme antes de concluir el año. También se instalarán dos Tianguis del Bienestar para entregar bienes decomisados a comunidades de alta marginación.

Próximas sedes del operativo

En los próximos días, las brigadas estarán en municipios como Apatzingán, Huetamo, Aquila, Zitácuaro, Uruapan, Coahuayana, Yurécuaro, Jiquilpán, Hidalgo y Pátzcuaro, entre otros.

La secretaria recordó que el objetivo es construir paz “con las personas, no con la fuerza”, mediante actividades comunitarias, recuperación de espacios públicos e integración de comités y consejos ciudadanos de paz y justicia cívica.

Por otra parte, el Gobierno federal adelantó que el 9 de diciembre se presentará un informe consolidado con los resultados acumulados del Plan Michoacán.

