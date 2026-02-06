Impulsa México la 'conservación efectiva' de la vaquita marina

En un paso decisivo para la protección de uno de los mamíferos marinos más amenazados del mundo, el Gobierno de México anunció este viernes un nuevo acuerdo integral para la conservación de la vaquita marina. El plan no solo refuerza las medidas ambientales, sino que busca saldar una deuda histórica con las comunidades pesqueras de la región. Frente unido por la sustentabilidad Durante la primera sesión ordinaria de 2026 del Grupo Intragubernamental de Sustentabilidad (GIS), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formalizó la actualización del Acuerdo de 2020, el cual regula las actividades pesqueras en el Alto Golfo de California. El consenso fue alcanzado tras una mesa de diálogo en la que participaron representantes del Gobierno Federal y Estatal por Baja California y Sonora, autoridades de San Felipe, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco; así como líderes de las comunidades locales. Ciencia y realidad social: Los pilares del cambio La Semarnat subrayó que las modificaciones al reglamento no fueron unilaterales. El nuevo marco normativo integra las opiniones técnicas del Comité Internacional de Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA) y las recomendaciones del Comité Permanente de CITES, equilibrándolas con las propuestas directas de los pescadores. "El objetivo es lograr una conservación efectiva de la vaquita marina, cuidando también las condiciones de vida de las comunidades", señaló la dependencia en su comunicado oficial.

El camino a seguir

Con esta actualización, México busca demostrar ante la comunidad internacional que la protección de la biodiversidad y el desarrollo económico regional pueden coexistir.

El reto ahora será la implementación en campo de estas medidas para asegurar que la "zona de tolerancia cero" sea respetada mientras se abren canales de bienestar para San Felipe y las costas de Sonora.

Conoce más sobre la vaquita marina

Su nombre científico es Phocoena sinus y fue formalmente descubierta en el año 1958; es una especie endémica del Alto Golfo de California, México.

Es la más pequeña de las marsopas y de todos los cetáceos, es robusta, sus aletas son proporcionalmente más largas y cóncavas; su aleta dorsal es alta, triangular y ligeramente falcada.

Su cabeza es redonda y su hocico corto, su lomo es gris oscuro, los costados gris claro y el vientre blanco. Sus características más llamativas son las manchas negras alrededor de los ojos y labios que forman una línea delgada desde la boca hasta las aletas pectorales.

Aunque no se sabe mucho de su dieta, se tiene registro que llega a consumir calamares y pequeños peces como curvinita, pez sapo, roncacho y camarones.

La especie alcanza su madurez sexual a los seis años, con periodos de apareamiento entre abril y junio cada dos años, aunque recientemente hay indicios que podría procrear cada año. Su periodo de gestación oscila entre los 10 y 11 meses, mientras que su periodo de lactancia sería de ocho a 10 meses. Únicamente pueden dar a luz a una cría.

