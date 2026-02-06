Detienen a 'El Flaco' ligado a Los Salazar en Querétaro

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales permitió la detención de 30 personas durante la ejecución de 12 cateos simultáneos en Querétaro, como resultado de una investigación relacionada con actividades delictivas vinculadas al crimen organizado.

Entre los detenidos se encuentra Diego “N”, alias “El Flaco”, identificado como presunto operador de la organización “Los Salazar”, grupo señalado como afín al Cártel de Sinaloa.

Investigación de inteligencia permitió los cateos en Querétaro

De acuerdo con información oficial, la operación fue resultado de una investigación de aproximadamente cuatro meses, en la que participó la Unidad de Inteligencia Naval. Durante ese periodo se realizaron análisis de patrones delictivos, así como vigilancias fijas y móviles para ubicar posibles puntos de operación de la organización.

Las acciones fueron ejecutadas de manera conjunta por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro y la Fiscalía estatal.

Detienen a presunto operador de ‘Los Salazar’

Entre los resultados del operativo destaca la captura de Diego “N”, alias “El Flaco”, señalado como presunto coordinador de diversas actividades delictivas en la entidad.

Autoridades lo identifican como responsable de organizar la venta y distribución de droga en la capital de Querétaro, además de presuntamente participar en el tráfico de armas, agresiones contra grupos rivales, homicidios y actividades relacionadas con el reclutamiento de integrantes para la organización criminal.

Operativo incluyó cateos simultáneos en distintos puntos

Los 12 cateos simultáneos fueron realizados en distintos inmuebles ubicados en el estado de Querétaro, como parte de la estrategia para desarticular las operaciones del grupo delictivo.

Durante las intervenciones, las autoridades lograron la detención de las 30 personas presuntamente vinculadas con la organización criminal. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los aseguramientos realizados durante los cateos ni la situación jurídica de los detenidos.

Autoridades mantienen investigaciones sobre la organización criminal

Las corporaciones participantes informaron que las investigaciones continúan para determinar la posible relación de los detenidos con otros delitos y redes delictivas en la región.

Además, las autoridades mantienen operativos de vigilancia y acciones coordinadas para prevenir la expansión de grupos criminales en el estado, como parte de las estrategias de seguridad implementadas a nivel federal y estatal.

