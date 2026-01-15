Incertidumbre del T-MEC congela inversiones en Ramos Arizpe

Al menos 15 proyectos de inversión industrial en Ramos Arizpe se encuentran actualmente en pausa, luego de que empresas nacionales y extranjeras decidieran frenar ampliaciones y nuevas plantas ante la incertidumbre que existe en torno a la negociación y futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que la falta de certeza en el mercado norteamericano ha llevado a varias compañías a posponer decisiones clave, lo que impactó directamente la actividad económica local durante 2025 y mantiene un escenario cauteloso para 2026, especialmente en un municipio cuya economía depende en gran medida de la recaudación del impuesto predial del sector industrial.

Detalló que entre los proyectos detenidos se encuentran planes de expansión, duplicación de líneas de producción y nuevas inversiones, lo que redujo movimientos de tierra, venta de predios industriales y construcción de infraestructura asociada a la llegada de capital privado.

Gutiérrez Merino señaló que esta desaceleración obligó al municipio a ajustar la planeación financiera, aunque aseguró que los compromisos adquiridos con comunidades rurales, escuelas y obra pública se mantendrán, aun cuando algunos proyectos deban reprogramarse para los próximos años.

Indicó que las empresas están explorando planes alternos, como redistribuir su producción hacia el mercado nacional o buscar nuevos destinos en América Latina, mientras se define el rumbo del comercio regional con Estados Unidos.

Finalmente, el alcalde afirmó que el municipio trabaja de forma coordinada con el Gobierno del Estado para atraer nuevas inversiones de Europa y Asia, reforzando incentivos, seguridad y condiciones laborales, con el objetivo de mantener a Ramos Arizpe como uno de los principales polos industriales del país.

