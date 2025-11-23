Presidenta inaugura nueva aduana automatizada en Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo la inauguración de la nueva aduana automatizada de Veracruz, una obra que calificó como fundamental para fortalecer el desarrollo económico del país bajo criterios de transparencia y honestidad.

De acuerdo con la mandataria, la modernización de esta aduana forma parte de una estrategia nacional para mejorar la infraestructura logística y agilizar el comercio exterior mediante el uso de tecnología avanzada, lo que permitirá reducir tiempos, optimizar procesos y reforzar los controles aduaneros.

Inauguramos la nueva aduana automatizada de Veracruz, una obra que contribuye a fortalecer el desarrollo con honestidad. pic.twitter.com/5wS4gdLroq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 23, 2025

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, también resaltó la importancia del proyecto, al señalar que la nueva instalación representa un punto estratégico que impulsará la actividad logística del estado y consolidará a Veracruz como un nodo con mayor competitividad y proyección internacional.

La aduana se encuentra ubicada en Carretera a San Juan de Ulúa kilómetro 3.5, dentro del Recinto Fiscal, en la colonia Centro del puerto de Veracruz.

