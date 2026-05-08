México coordina apoyo a afectados por suspensión de Magnicharters

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó este viernes la activación de una mesa de coordinación de emergencia para atender la crisis derivada de la suspensión de actividades de la aerolínea Magnicharters.

El objetivo principal es mitigar las afectaciones a miles de pasajeros y proteger a las agencias de viajes, especialmente a las micro y pequeñas empresas que integran el sector de intermediación turística.

Estrategia de atención y reubicación

En respuesta a la interrupción de operaciones, la Sectur, en conjunto con la Profeco, cadenas hoteleras y aerolíneas aliadas, busca alternativas para los servicios turísticos ya contratados.

La dependencia ha convocado a otros operadores aéreos con presencia en los destinos afectados para revisar opciones de reubicación de pasajeros.

No obstante, se aclaró que estas soluciones están sujetas a la disponibilidad de asientos y a las condiciones comerciales de cada aerolínea privada, siendo estas últimas las que tienen la decisión final.

La dependencia expresó su solidaridad con el sector, calificando a las agencias de viajes como un pilar de la política turística nacional, por lo que mantiene contacto estrecho con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

¿Qué hacer si fuiste afctado?

La Sectur enfatizó que el incumplimiento deriva de una decisión unilateral de la aerolínea y exhortó a los involucrados a seguir las rutas de orientación legal:

Para los consumidores y clientes, la instrucción es acercarse a la Profeco para recibir asesoría sobre los mecanismos de queja, reclamación y procesos conciliatorios disponibles.

Para las agencias de viajes que vendieron paquetes, la dependencia indicó que pueden acudir a la misma institución en su calidad de proveedores intermediarios afectados. Para ello, deberán presentar la documentación de los contratos suscritos con Magnicharters y comprobar los montos que no han podido ser recuperados.

Finalmente, la Sectur reiteró su compromiso de continuar facilitando el diálogo entre todas las partes para explorar alternativas que permitan dar continuidad a los servicios turísticos comprometidos en la medida de lo posible.

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