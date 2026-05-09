Fuerza Regia remonta y queda a un paso de la final de zona

Fuerza Regia Femenil dio un golpe de autoridad en el arranque de los playoffs de la LNBP Femenil al venir de atrás y derrotar 109-90 a Correcaminos de la UAT en el primer juego de las semifinales de zona, colocándose a una sola victoria de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto regiomontano tuvo que sobreponerse a un inicio complicado, luego de que Correcaminos sorprendiera con una ofensiva efectiva basada en tiros perimetrales y rápidas transiciones que le permitieron tomar ventaja de doble dígito en el primer cuarto.

La respuesta de Fuerza Regia llegó en el segundo periodo, cuando los ajustes defensivos y una mayor intensidad comenzaron a inclinar la balanza a favor de las locales.

Poco a poco, el equipo dirigido por el Head Coach Carlos Alonso recortó distancias hasta empatar 54-54 antes del descanso, encendiendo a la afición y cambiando por completo la dinámica del partido.

Delicia Washington comandó la remontada

En la segunda mitad, Fuerza Regia mostró su mejor versión ofensiva. El tercer cuarto estuvo marcado por un intercambio constante de triples, pero la quinteta regiomontana aprovechó mejor las transiciones para cerrar el parcial con ventaja de 81-70.

Ya en el último episodio, la profundidad del plantel fue clave para mantener el ritmo, ampliar la diferencia y sellar una contundente victoria en casa.

La capitana Delicia Washington fue la figura del encuentro al ser nombrada Jugadora Más Valiosa, tras firmar una actuación de 25 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, liderando la remontada y el dominio regiomontano.

Con este resultado, Fuerza Regia Femenil toma ventaja en la serie semifinal, pactada a ganar dos de tres partidos, y quedó a una victoria de avanzar a la final de zona de la temporada 2026.

El segundo duelo se disputará mañana a las 16:00 horas nuevamente en la Arena Mobil, donde las regiomontanas buscarán sellar su pase frente a su afición.

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