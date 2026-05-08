Estado recupera propiedad de lujosa casa de Emilio Lozoya

En un golpe definitivo contra la corrupción de la pasada administración, la Fiscalía General de la República (FGR) logró la extinción de dominio de una lujosa propiedad vinculada a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Con esta resolución, el inmueble pasa oficialmente a formar parte del patrimonio del Estado.

Un inmueble de lujo bajo la lupa

La residencia, ubicada en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, tiene un valor de mercado de $51 millones 701 mil 973 pesos.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la propiedad fue adquirida mediante recursos de procedencia ilícita. Dichos fondos se rastrearon hasta el esquema de sobornos y sobrecostos por la compra de la planta chatarra Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), operación realizada durante la gestión de Lozoya.

La batalla legal: Del revés inicial a la victoria de la FGR

El proceso para recuperar este activo no fue sencillo y se extendió por más de tres años, en 2021 la FGR inició la demanda de extinción de dominio; sin embargo, una jueza federal declaró inicialmente improcedente la acción, favoreciendo a la defensa del exfuncionario.

La #FGR a través de #FECOR, obtuvo una resolución favorable que confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia, que era propiedad de Emilio “N”, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la #CDMX, valuada en más de 51 millones de pesos. Se… pic.twitter.com/X6cMJ8Dtym — FGR México (@FGRMexico) May 9, 2026

Ante esto, la Fiscalía impugnó la decisión, logrando que un tribunal de segunda instancia revocara el fallo inicial. En un último intento por conservar la casa, Lozoya promovió un juicio de amparo. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil confirmó la sentencia previa, otorgándole la razón definitiva a la FGR.