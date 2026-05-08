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Estado recupera propiedad de lujosa casa de Emilio Lozoya

La residencia, ubicada en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, tiene un valor de mercado superior a los $50 mdp

  • 08
  • Mayo
    2026

En un golpe definitivo contra la corrupción de la pasada administración, la Fiscalía General de la República (FGR) logró la extinción de dominio de una lujosa propiedad vinculada a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Con esta resolución, el inmueble pasa oficialmente a formar parte del patrimonio del Estado.

Un inmueble de lujo bajo la lupa

La residencia, ubicada en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, tiene un valor de mercado de $51 millones 701 mil 973 pesos.

Casa Emilio Lozoya

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la propiedad fue adquirida mediante recursos de procedencia ilícita. Dichos fondos se rastrearon hasta el esquema de sobornos y sobrecostos por la compra de la planta chatarra Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), operación realizada durante la gestión de Lozoya.

La batalla legal: Del revés inicial a la victoria de la FGR

El proceso para recuperar este activo no fue sencillo y se extendió por más de tres años, en 2021 la FGR inició la demanda de extinción de dominio; sin embargo, una jueza federal declaró inicialmente improcedente la acción, favoreciendo a la defensa del exfuncionario.

Ante esto, la Fiscalía impugnó la decisión, logrando que un tribunal de segunda instancia revocara el fallo inicial. En un último intento por conservar la casa, Lozoya promovió un juicio de amparo. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil confirmó la sentencia previa, otorgándole la razón definitiva a la FGR.

"Con esta resolución, se confirma que el inmueble fue producto de actos de corrupción que afectaron el erario público", señalaron fuentes cercanas al caso.

Casa Emilio Lozoya

Impacto en el caso Lozoya

Este fallo representa una de las victorias más tangibles para la FGR en el marco de los procesos contra Lozoya Austin. Al declararse la extinción de dominio, el Estado no solo castiga el acto ilícito, sino que recupera el valor monetario del daño patrimonial.

Hasta el momento, la defensa de Emilio Lozoya no ha emitido un posicionamiento tras el agotamiento de los recursos legales para frenar la pérdida de este inmueble.


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