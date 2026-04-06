Médicos alertan patrón de ataques a sistema de salud en Líbano

Lo ocurrido en Gaza hace dos años, donde Israel devastaba el sistema de salud en el enclave bombardeando hospitales, atacando ambulancias y obligando a pacientes a evacuar, estaría repitiéndose ahora en el Líbano, según médicos que trabajan en el país.

El médico Mohammed Ziara advirtió que los ataques de Israel contra el sistema de salud en Gaza podrían estar replicándose en Líbano, en medio de la escalada del conflicto con Hezbolá.

“Ya viví esto antes”, declaró el cirujano especializado en quemaduras a The Associated Press desde un hospital en la ciudad de Sidón, donde actualmente colabora. “No puedo volver a Gaza ahora, pero puedo estar aquí, en Líbano”, añadió.

La advertencia se da en un contexto en el que Israel ha intensificado sus operaciones en el sur del Líbano, lo que ha generado preocupación sobre un posible patrón similar al observado en Gaza, particularmente en lo que respecta al impacto sobre instalaciones y personal médico.

Según el Ministerio de Salud libanés, desde la reactivación de las hostilidades el pasado 2 de marzo, al menos 57 trabajadores de la salud han muerto a causa de ataques aéreos israelíes. Además, se reportan más de 160 agresiones contra personal de emergencia y ambulancias, así como el cierre de seis hospitales y 49 clínicas debido a daños o amenazas.

El caso más reciente, ocurrido la madrugada del lunes, dejó dos paramédicos muertos y un tercero gravemente herido. Las autoridades libanesas acusaron a Israel de atacar deliberadamente a equipos de emergencia que se encontraban en servicio.

Por su parte, Israel sostiene que la utilización de instalaciones médicas por parte de Hezbolá las convierte en objetivos militares legítimos bajo el derecho internacional, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas públicas que respalden estas afirmaciones.

En paralelo, Hezbolá ha rechazado dichas acusaciones, negando realizar actividades militares dentro de instalaciones civiles.

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