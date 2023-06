Presidente reprocha que Austria no regrese penacho de Moctezuma

El presidente de México, señaló que Austria ha decidido tomar una actitud ‘prepotente’ respecto a la solicitud de México de que sea devuelto el penacho de Moctezuma.

El mandatario lamenta el actuar de las autoridades austriacas y mencionó durante la conferencia ofrecida esta mañana en Palacio Nacional, que esta pieza histórica debería de estar en nuestro país.

Recordó que este no es el primer intento que se hace por parte del gobierno para la repatriación de este ornamento, ya que el mismo Maximiliano de Habsburgo, quién fuera emperador de México, solicito traer la pieza, sin embargo, fue negada la petición.

Así mismo, también mencionó el ejecutivo federal que el gobierno austriaco pone ‘excusas’ para no devolver el penacho.

“En los últimos tiempos han argumentado o pretextado de que no se puede mover (la pieza) porque se destruye, es algo que no tiene sustento, consideramos nosotros, la verdad es que no lo quieren entregar”, aseveró.