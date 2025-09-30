Presume Sheinbaum reformas históricas y avances en su primer año

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de su primer año de gestión, en el que subrayó reformas constitucionales sin precedentes, nuevos programas sociales y obras estratégicas que, aseguró, marcan el rumbo de su administración.

En vísperas de rendir su informe en el Zócalo capitalino, la mandataria destacó avances en seguridad, educación y salud, así como en la consolidación del Estado como garante de los derechos sociales.

Reforma judicial: un parteaguas democrático

Uno de los logros más celebrados por Sheinbaum fue la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024, que estableció la elección popular de jueces y magistrados.

“Han querido minimizarla o ensuciarla, pero lo cierto es que ya no deciden unos cuantos quiénes son los jueces y las juezas. Ahora lo decide el pueblo de México. Eso es algo histórico”, afirmó.

También resaltó la reforma de pueblos indígenas y afromexicanos, que garantiza presupuesto directo a todas las comunidades originarias.

Educación y universidades en expansión

En materia educativa, Sheinbaum destacó la creación del Bachillerato Nacional, parte de una reforma integral de la educación media superior.

En 2025 se abrieron 30 nuevas preparatorias y se ampliaron espacios en escuelas secundarias. Además, subrayó la expansión de la Universidad Rosario Castellanos, que actualmente atiende a 77,000 estudiantes en seis nuevos campus, incluido uno en Comitán, Chiapas.

Salud para todos: IMSS Bienestar y atención en casa

La mandataria resaltó la consolidación del IMSS Bienestar y las Rutas de la Salud, así como el programa “Salud Casa por Casa”, cuyo objetivo es acercar atención médica a comunidades alejadas.

También afirmó que el abasto de medicamentos ha mejorado tras las nuevas estrategias de adquisición y distribución.

Programas sociales y apoyos económicos

En cuanto a política social, Sheinbaum presentó tres nuevos programas clave:

Apoyo para mujeres de 60 a 64 años

Becas universales para estudiantes de secundaria pública

Ampliación de programas de bienestar existentes

Aseguró que estas medidas son parte del compromiso de su gobierno con el fortalecimiento del Estado de bienestar.

Entre las obras de infraestructura más relevantes, la presidenta adelantó la construcción de los Trenes del Norte, el Tren Maya de carga, la ampliación del puerto de Progreso, nuevas carreteras, 17 proyectos estratégicos de agua y un programa nacional de tecnificación hídrica.

La titular del Poder Ejecutivo federal, insistió en que estas inversiones consolidan el desarrollo económico y social del país, bajo una visión de soberanía y sustentabilidad.

