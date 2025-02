Primer eclipse de 2025: ¿Cuándo y dónde verlo en México?

El cielo de México se iluminará con un eclipse lunar total la noche del 13 al 14 de marzo de 2025, el primero de este tipo en el año y un espectáculo astronómico que será visible en diversas partes del mundo.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural y generando un oscurecimiento total.

Durante el evento, la Luna podrá adquirir tonalidades rojizas, un efecto conocido como “Luna de sangre” debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

A total lunar eclipse will tint the Moon red-orange on the night of March 13 or early in the morning on March 14, depending on your time zone. Here’s what you need to know. https://t.co/aQNyLpLHSF#MoonCrushMonday pic.twitter.com/mJ18ghxidT