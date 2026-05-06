Primer Simulacro Nacional 2026 obtuvo 95% de efectividad: CNPC

Este miércoles se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional del 2026, donde las entidades confirmaron su participación para llevar a cabo este ejercicio. Su objetivo es eficientar el desalojo de inmuebles y salvaguardar la vida de los ciudadanos ante un sismo.

Autoridades mencionaron que el ejercicio preventivo se llevará a cabo bajo la hipótesis de sismo de magnitud 8.2, cuyo epicentro se registraría en la costa de Guerrero, a 55 kilómetros hacia el noroeste de Acapulco, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez.

Aquí en El Horizonte tendremos los últimos detalles.

Participación histórica en Primer Simulacro Nacional 2026

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, dio a conocer que se registró una participación histórica de 37 millones de personas.

"De acuerdo con información, se tuvo una participación histórica de 37 millones de personas y el registro de 177,110 inmuebles en 2,419 municipios de las entidades.

Aseguró que se cuenta con 170,166 elementos de diversas corporaciones que cuentan con 21,687 vehículos terrestres especializados.

Destacó que se activaron 23,000 altavoces en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tlaxcala y Chiapas. Mientras que se realizó el alertamiento en más de 87 millones de dispositivos celulares.

"Esto representa un 95% de positividad en todo territorio nacional para el envío masivo de mensajes de textos y alertas sonoras".

Ante los resultados, la coordinadora nacional aseguró que se desplegarán diversas acciones para fortalecer la seguridad de los mexicanos a través de tres ejes: la prevención, la preparación temprana y el auxilio oportuno.

Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX apoya en desalojo de edificios

Agentes de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México apoyaron a los partícipes del Simulacro Nacional a desalojar todos los edificios.

Por estos despliegues, realizaron cortes en la circulación con el objetivo de evitar incidentes.

#PrimerSimulacroNacional2026 | Policías de la #SSC apoyan a las y los ciudadanos que evacuan edificios, complejos habitacionales y de oficinas en distintas zonas de la Ciudad, con cortes de la circulación para evitar incidentes y que se localicen en los puntos de reunión. pic.twitter.com/V8Djcmuouj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 6, 2026

Estado de México activa protocolos en más de 125 municipios

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez dio a conocer que con base a los protocolos establecidos por Protección Civil Estatal, se activaron los despliegues en los 125 municipios de la entidad.

🚨🚨 ¡Se activa la Alerta Sísmica! 🔊📢



🔴🔴 Esto es un simulacro.



En este momento se activan los protocolos de Protección Civil en los 125 municipios del Estado de México, como parte del Primer Simulacro Nacional 2026. pic.twitter.com/zkJ5UgfYD5 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) May 6, 2026

Ciudad de México afirma que se activan despliegues de fuerzas federales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer el despliegue de diversas corporaciones, incluido el sobrevuelo de la ciudad.

#PrimerSimulacroNacional2026 | Tras la activación de la alerta sísmica, los helicópteros #Cóndores de la #SSC sobrevuelan las cinco zonas de la Ciudad de México para informar en tiempo real los protocolos de evacuación y resguardo de la ciudadanía. pic.twitter.com/Eez1lDEueY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 6, 2026

Se activa alerta en Primer Simulacro Nacional

La Coordinación Nacional de Protección Civil activó este lunes la alerta sísmica a través de un mensaje en celulares.

🚨 Da inicio el #PrimerSimulacroNacional2026 y en algunos estados escucharás la Alerta Sísmica, además 📲 podrías recibir un mensaje en tu celular.



¡Súmate y participa en este ejercicio por la prevención! pic.twitter.com/IO5aFbw6J6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 6, 2026

CNPC brinda recomendaciones ante simulacro de sismo

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió diversas recomendaciones para la ciudadanía.

Cuando suene la alerta, haz una pausa y actúa con calma 📱🚨



Ubica tu ruta, sigue indicaciones y evacúa con orden.



Hoy a las 11:00 h, participa en el #PrimerSimulacroNacional2026. pic.twitter.com/mTdSKRTUGU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 6, 2026

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