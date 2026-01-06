'Tema Venezuela podría impactar en revisión del T-MEC': Maquilas

Tras lo ocurrido en Venezuela, el sector maquilador del país no descarta un endurecimiento de políticas de Estados Unidos que puedan alterar la revisión del T-MEC.

En una postura, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) indicó que seguirá de cerca los acontecimientos a nivel internacional, ya que ello podría generar un endurecimiento del discurso en materia energética, migratoria y de seguridad.

No obstante, el Index señaló que durante este año buscará seguir impulsando las inversiones hacia territorio mexicano, la llegada de inversión extranjera directa y la generación de más y mejores empleos, así como mantener una estrecha comunicación con representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos.

Aunado a ello, indicó que seguirá de cerca las modificaciones a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) y las Tarifas de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), impulsadas por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

En ese sentido, reiteró su disponibilidad para dar la visión del sector manufacturero de exportación.

“La actualización y establecimiento de aranceles permitirá corregir distorsiones comerciales, garantizando condiciones justas de competencia para los productores nacionales frente a prácticas desleales y políticas de subsidios externos, así como alinear la política arancelaria con una visión de desarrollo sustentable y regional”, destacó el Index en el documento.

Agregó que “consideramos que nuestro país debe aprovechar el mercado interno que contribuya a equilibrar los balances de comercio exterior en beneficio de la convivencia y bienestar de todos los mexicanos, logrando con ello una industrialización nacional sólida, diversificada y socialmente incluyente”.

De igual manera, reiteró su interés de ser un actor clave en la revisión del T-MEC y estrechar una buena relación con congresistas y pares estadounidenses, principalmente en el tema arancelario.

