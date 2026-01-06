Familia de Selena despide en privado a Abraham Quintanilla

La familia de Selena Quintanilla se reunió de manera privada el fin de semana pasado en Texas para rendir homenaje a Abraham Isaac Quintanilla Jr., patriarca de la dinastía musical, en una ceremonia íntima para celebrar su vida, de acuerdo con el medio especializado TMZ.

Personas con conocimiento directo del encuentro señalaron que se trató de un evento exclusivo, al que solo asistieron familiares y amigos cercanos, bajo estrictas medidas de discreción, incluida la prohibición del uso de teléfonos celulares. En la ceremonia no estuvo presente el ataúd de Abraham.

Alrededor de 400 personas acudieron al servicio, que incluyó presentaciones de cantantes en español, un video conmemorativo que repasó distintos momentos de la vida de Quintanilla y mensajes de reflexión y oraciones a cargo de un predicador.

Tras el acto, los asistentes compartieron una cena en la que recordaron anécdotas y el legado personal y familiar de Abraham.

La familia optó por realizar la celebración en Corpus Christi, ciudad con un profundo significado para los Quintanilla y estrechamente ligada a su historia.

De acuerdo con las fuentes, el carácter reservado del evento respondió al deseo de despedirlo lejos del escrutinio público.

Abraham Quintanilla Jr. falleció el pasado 13 de diciembre. Su hijo, AB Quintanilla III, dio a conocer la noticia a través de redes sociales con un breve mensaje en el que expresó su pesar por la pérdida. Hasta el momento, la familia no ha informado la causa del fallecimiento.

Según lo reportado, el cuerpo de Abraham fue entregado a una funeraria y el médico forense no asumió jurisdicción, lo que indica que no se llevó a cabo una investigación al no existir indicios de violencia o traumatismo.

