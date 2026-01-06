Procesan a 11 policías en Chiapas por presuntos nexos criminales

Luego de que autoridades estatales detectaran presuntas irregularidades y posibles vínculos con el crimen organizado, 11 policías municipales de Chiapas fueron llevados ante un juez, como parte de un operativo de revisión aplicado a corporaciones locales en distintos municipios.

La información fue confirmada por el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quien presentó los resultados de las acciones realizadas en Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, donde participaron fuerzas estatales y federales.

Revisión a más de 150 elementos municipales

De acuerdo con el fiscal, durante el operativo se identificó a 156 personas que desempeñaban funciones como policías municipales, quienes fueron trasladadas a instalaciones de la Fiscalía para verificar su situación legal y administrativa.

Del total, 101 eran hombres y 55 mujeres, además durante la intervención se aseguraron alrededor de 200 teléfonos celulares, los cuales forman parte de las líneas de investigación abiertas.

Tras concluir las entrevistas, así como la revisión de expedientes laborales y pruebas de control de confianza, 11 elementos fueron judicializados por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.

Llaven Abarca precisó que tres de los policías corresponden al municipio de Cintalapa, seis a Ocozocoautla y dos más a Jiquipilas.

Cabe señalar que el resto de los elementos revisados fue puesto en libertad bajo reserva de ley, lo que implica que podrán ser citados nuevamente conforme avancen las investigaciones y se obtengan nuevos datos de prueba.

La Fiscalía estatal aclaró que las diligencias continúan y que no se descarta que puedan presentarse más imputaciones.

Investigaciones por halconeo siguen abiertas

El fiscal destacó que también se mantienen abiertas indagatorias por el delito de halconeo, el cual recientemente fue fortalecido en la legislación local con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión.

Estas sanciones incluyen modalidades que utilizan herramientas digitales, como redes sociales, sistemas de mensajería y drones para vigilar o alertar a grupos delictivos.

Vínculo con hechos violentos en Villaflores

Llaven Abarca subrayó que estas acciones forman parte de una investigación integral relacionada con hechos de violencia ocurridos en el municipio de Villaflores, entre ellos la desaparición de ocho personas.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía de Chiapas mantiene abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de identificar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia.

Comentarios