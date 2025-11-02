Cerrar X
Protesta por asesinato de Carlos Manzo termina en toma de Palacio

En Morelia, manifestantes exigieron justicia por el alcalde de Uruapan y tomaron Palacio de Gobierno; no se reportaron heridos y autoridades retomaron control

  • 02
  • Noviembre
    2025

Una protesta en Morelia, Michoacán, para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cometido este sábado después de un evento público, terminó con la toma del Palacio de Gobierno.

La toma de la sede del Ejecutivo estatal sucedió al finalizar el recorrido de los manifestantes, quienes forzaron las puertas e ingresaron al recinto en donde hicieron algunos destrozos.

La marcha partió desde El Caballito con rumbo al Centro Histórico de Morelia, y durante ella se oyeron consignas exigiendo la salida de Morena.

Mediante las redes sociales se difundieron videos del momento exacto en que los manifestantes irrumpen al Palacio de Gobierno, así como de algunos otros arrojando objetos dentro del lugar.

Controlan la situación

Tras estos hechos y de acuerdo a la información preliminar, no se han reportado heridos.

Además de esto, poco después de las 18:00 horas se informó que se retomó el control y la seguridad del interior y del exterior de la sede del Poder Ejecutivo Estatal.

Paralelamente a estos hechos ocurridos en la capital de Michoacán, en el municipio de Uruapan se llevaba a cabo una misa de cuerpo presente del presidente municipal Carlos Manzo.

Por último, trascendió que la Oficina Jurídica de Gobierno del Estado presentará las denuncias correspondientes por los hechos suscitados en Palacio del Ejecutivo, para deslindar responsabilidades.

Hay siete detenidos tras irrupción y disturbios en Palacio de Gobierno

Siete personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público tras los disturbios registrados en Palacio de Gobierno de Morelia, luego de que un grupo de manifestantes ingresara por la fuerza al inmueble durante las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con reportes locales, policías estatales intentaron contener la situación cuando los inconformes derribaron el acceso principal y ocasionaron daños dentro del recinto, donde se registraron incendios y afectaciones a mobiliario y documentación.

En medio de los hechos se lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los presentes, lo que provocó afectaciones a asistentes y reporteras que se encontraban en la zona. Seguridad estatal también confirmó la persecución y detención de varios jóvenes señalados como los más agresivos.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el inmueble permanece bajo resguardo tras los disturbios. Rechazó cualquier agresión contra el patrimonio estatal y adelantó que se procederá legalmente contra quienes resulten responsables, incluyendo a quienes presuntamente incitaron los actos vandálicos.


