Inicia pago de Pensiones del Bienestar del bimestre marzo-abril

Este lunes 2 de marzo comenzó el pago correspondiente al bimestre marzo-abril de las Pensiones y Programas para el Bienestar.

Beneficiarios y monto de la inversión social

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que los depósitos se realizarán del 2 al 26 de marzo en beneficio de 18.8 millones de derechohabientes, con una inversión social de $104 mil 695 millones de pesos.

Pago para adultos mayores y otros apoyos

En este bimestre, 13.6 millones de personas adultas mayores recibirán su pensión, con una inversión de $87 mil 705 millones de pesos.

Además, 2 millones 982 mil 222 mujeres de 60 a 64 años obtendrán su apoyo con una inversión de $9 mil 244.9 millones de pesos; 1.5 millones de personas con discapacidad recibirán recursos por $5 mil 270.2 millones de pesos; y 228 mil 553 madres trabajadoras accederán al programa con una inversión de $396.1 millones de pesos.

Calendario de pagos por apellido

El depósito se realizará de forma escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios:

A: lunes 2

B: martes 3

C: miércoles 4 y jueves 5

D, E, F: viernes 6

G: lunes 9 y martes 10

H, I, J, K: miércoles 11

L: jueves 12

M: viernes 13 y martes 17

N, Ñ, O: miércoles 18

P, Q: jueves 19

R: viernes 20 y lunes 23

S: martes 24

T, U, V: miércoles 25

W, X, Y, Z: jueves 26

Consulta de la fecha de depósito

La titular de la Secretaría de Bienestar señaló que la fecha exacta de depósito puede consultarse en la página oficial gob.mx/bienestar.

