Ratifican a Salomón Jara como gobernador de Oaxaca
Tras darse a conocer los resultados, mencionó que su administración es una administración que "escucha, aprende y continúa gobernando para todos"
- 26
-
Enero
2026
Salomón Jara Cruz ratificó su cargo tras obtener más del 50% de aprobación por parte de la ciudadanía para que siguiera como gobernador del Estado de Oaxaca.
De acuerdo con los resultados compartidos por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el 58.82% de la población convocada voto a favor de que el mandatario estatal siguera en la gubernatura. Aproximadamente, el 38.16%, es decir, 357,025 votos se atribuyeron a que se "revoque el mandato por pérdida de confianza". Tan solo 28,201 votos se consideraron nulos.
A través de redes sociales, el aún mandatario estatal calificó el ejercicio electoral como un proceso histórico, lo que brindó una "gran lección cívica y democrática".
Comenzamos la #ConferenciaDePrensa informando sobre el proceso histórico que vivimos ayer. El pueblo de Oaxaca nos volvió a dar una gran lección cívica y democrática. El porcentaje de participación ha sido histórico.— Salomón Jara Cruz (@salomonj) January 26, 2026
Superamos otros procesos como el juicio a los expresidentes,…
Mencionó que su administración es aquella que "escucha, aprende y continúa gobernando para todos".
"Cumplí mi compromiso de promover el ejercicio del derecho ciudadano a evaluar nuestro desempeño. No hay poder superior a la voluntad colectiva. Así lo hemos dicho y así lo hemos practicado desde el inicio de nuestro gobierno. Por ello, quiero ser muy enfático: este resultado a favor de seguir trabajando es un llamado a estrechar el compromiso con el pueblo de Oaxaca."
En tanto, el Gobierno del Estado dio a conocer la noticia.
CON 21 PUNTOS DE VENTAJA, EL PUEBLO RATIFICÓ A SALOMÓN JARA EN HISTÓRICA JORNADA DE REVOCACIÓN DE MANDATO— Gobierno de Oaxaca (@GobOax) January 26, 2026
En un ejercicio histórico e inédito en el país, el pueblo de Oaxaca ratificó en el cargo al Gobernador @salomonj durante la jornada de Revocación de Mandato, con una… pic.twitter.com/GpadCQtS72
Este ejercicio consolida a Salomón Jara como gobernador del Estado por tres año más.
