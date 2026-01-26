Podcast
Nacional

Ratifican a Salomón Jara como gobernador de Oaxaca

Tras darse a conocer los resultados, mencionó que su administración es una administración que "escucha, aprende y continúa gobernando para todos"

  • 26
  • Enero
    2026

Salomón Jara Cruz ratificó su cargo tras obtener más del 50% de aprobación por parte de la ciudadanía para que siguiera como gobernador del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con los resultados compartidos por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el 58.82% de la población convocada voto a favor de que el mandatario estatal siguera en la gubernatura. Aproximadamente, el 38.16%, es decir, 357,025 votos se atribuyeron a que se "revoque el mandato por pérdida de confianza". Tan solo 28,201 votos se consideraron nulos.

revocacion-mandato-oaxaca-salomon-jara.jpg

A través de redes sociales, el aún mandatario estatal calificó el ejercicio electoral como un proceso histórico, lo que brindó una "gran lección cívica y democrática".

Mencionó que su administración es aquella que "escucha, aprende y continúa gobernando para todos".

"Cumplí mi compromiso de promover el ejercicio del derecho ciudadano a evaluar nuestro desempeño. No hay poder superior a la voluntad colectiva. Así lo hemos dicho y así lo hemos practicado desde el inicio de nuestro gobierno. Por ello, quiero ser muy enfático: este resultado a favor de seguir trabajando es un llamado a estrechar el compromiso con el pueblo de Oaxaca."

En tanto, el Gobierno del Estado dio a conocer la noticia.

Este ejercicio consolida a Salomón Jara como gobernador del Estado por tres año más.

 


