Se registra sismo de 5.3 con epicentro en San Marcos, Guerrero

La alerta sísmica se activó este sábado 13 de junio en la Ciudad de México tras registrarse un sismo preliminar de magnitud 5.3 con epicentro a 26 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:20:46 horas y tuvo una profundidad estimada de 10 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.3 Loc 26 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:46 Lat 16.73 Lon -99.63 Pf 10 km pic.twitter.com/pJ5hKJQ98s — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 13, 2026

Reportan fallas en el sistema de alertamiento

Tras la activación de la alerta sísmica, ciudadanos reportaron que el sistema de altavoces no sonó en algunos puntos de la capital del país.

Asimismo, usuarios señalaron que la alerta enviada a teléfonos celulares no tuvo cobertura total, por lo que algunas personas no recibieron la notificación preventiva.

En redes sociales, habitantes de distintas zonas de la ciudad afirmaron que no escucharon la alerta sísmica, mientras que otros indicaron que únicamente recibieron el aviso a través de sus dispositivos móviles.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños derivados del sismo ni han reportado posibles fallas en el sistema de alertamiento.

Las instancias correspondientes continúan con el monitoreo de la situación tras el movimiento registrado en Guerrero.

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