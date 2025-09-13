Cerrar X
Nacional

Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA

La estatal Correos de México informó este viernes que reanudó el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia Estados Unidos

  • 13
  • Septiembre
    2025

La estatal Correos de México informó este viernes que reanudó el envío de cartas y documentos sin valor comercial hacia Estados Unidos, tras dos semanas de suspensión derivada de cambios en la normativa aduanera estadounidense.

El pasado 27 de agosto, la empresa detuvo temporalmente los envíos postales y de paquetería hacia ese país, luego de que el Gobierno de Estados Unidos, mediante la Orden Ejecutiva 14,324, eliminó la exención de impuestos para paquetes con valor inferior a 800 dólares, conocida como de minimis.

En un comunicado, el Gobierno de México precisó que a partir del 12 de septiembre los usuarios podrán acudir a las más de mil 500 oficinas de Correos de México para realizar envíos “exclusivamente de cartas y documentos a Estados Unidos, tales como cartas escritas, postales, papeles administrativos, legales o académicos, siempre y cuando no tengan valor comercial”.

La empresa aclaró que por ahora permanecen restringidos los envíos de paquetería, mensajería, publicaciones impresas, revistas y libros, aunque se mantiene un trabajo de coordinación con autoridades estadounidenses para restablecer de manera plena los servicios postales en el corto plazo.

Cada año, miles de mexicanos envían paquetes a familiares y amigos en Estados Unidos, por lo que la restricción ha generado afectaciones.

La medida estadounidense también impacta a gigantes del comercio electrónico como Shein y Temu, que en 2024 canalizaron más de mil 300 millones de envíos bajo el esquema de minimis, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).


