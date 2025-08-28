Cerrar X
Reaprehenden a padres por abandonar a su bebé en Tacubaya, CDMX

Un hombre y una mujer de 27 años fueron arrestados tras ser identificados en videos como responsables de abandonar a su bebé en calles en el metro de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a un hombre y una mujer, ambos de 27 años, señalados como responsables de abandonar a su hijo en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.

Agentes de la SSC hallaron a un bebé en la avenida Jalisco. La pequeña fue resguardada de inmediato y trasladada a valoración médica, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para ubicar a los responsables.

El seguimiento de las cámaras de videovigilancia resultó clave. En las grabaciones se observó a una mujer con un bebé en brazos que mostraba nerviosismo y parecía esperar a alguien. Momentos después, junto con un hombre, dejó la menor en la vía pública y ambos ingresaron a la estación del Metro Tacubaya.

Tras un operativo de búsqueda, oficiales ubicaron a una pareja cuya vestimenta y características coincidían con las de los captados en video. Al ser entrevistados, presuntamente reconocieron su participación en el abandono.

Finalmente, fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público, donde enfrentarán las investigaciones correspondientes por su presunta responsabilidad en el hecho.

Anteriormente, Mario “N” y María “N” enfrentaron cargos de robo, delito que el Ministerio Público intentó acreditar durante la audiencia inicial. Sin embargo, la Fiscalía capitalina no logró sustentar las pruebas y el juez resolvió que la detención no podía sostenerse, ordenando su inmediata liberación.

