Rechaza Segob actos violentos durante manifestación en CDMX

La Secretaría de Gobernación (Segob) condenó los hechos de violencia registrados este sábado en la Ciudad de México, donde aseguró que algunos grupos agredieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y pusieron en riesgo a personas que transitaban por el Zócalo capitalino.

#SEGOBInforma 📢

Rechaza Segob acciones violentas y actos que atenten contra la vida e integridad de las personas



November 16, 2025

De acuerdo con la dependencia, se utilizaron artefactos contra los cuerpos de seguridad y contra civiles, además de que se realizaron acciones para retirar las vallas metálicas colocadas en el Centro Histórico, lo que no sólo comprometió la integridad de los presentes, sino que también provocó daños al patrimonio cultural de la zona.

La Segob reiteró su rechazo a cualquier acto violento, provocación o acción que atente contra la vida y la integridad de las personas.

Al mismo tiempo, afirmó que mantiene su compromiso con el respeto a la libertad de expresión y de manifestación, siempre que estas se desarrollen de manera pacífica.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a privilegiar las expresiones no violentas y a garantizar el ejercicio de los derechos humanos tanto de quienes participan en las movilizaciones como de quienes transitan por los espacios públicos.

