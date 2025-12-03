Recibe Senado terna de Sheinbaum para elegir a nueva fiscal

El Senado de la República recibió esta mañana la terna presidencial de candidatas que buscan encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), integrada por Ernestina Godoy Ramos, Maribel Bojórquez Beltrán y Luz María Zarza Delgado.

La vacante surgió tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que ya se recibió el oficio enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propuso a tres mujeres con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y de servicio público.

Tres perfiles con experiencia jurídica

Las aspirantes deberán comparecer este míercoles ante el pleno, donde responderán a tres rondas de preguntas formuladas por los grupos parlamentarios.

Más tarde, los senadores votarán en urnas, y la nueva fiscal deberá ser electa por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Entre los perfiles destaca Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR y exfiscal de la Ciudad de México.

También participa Maribel Bojórquez Beltrán, abogada con trayectoria en materia penal y administrativa, además de haber ocupado diversos cargos en dependencias federales.

La tercera candidata, Luz María Zarza Delgado, se desempeñó como consejera jurídica en el Estado de México y es especialista en derecho administrativo y constitucional.

Elección será este miércoles

El Senado citó a comparecer a las tres integrantes de la terna durante la sesión de hoy, de la cual saldrá la próxima titular de la FGR, quien ocupará el cargo por un periodo de nueve años.

Con este proceso, la Cámara Alta definirá la dirección de una de las instituciones clave del sistema de justicia mexicano para la próxima década.

