Cerrar X
senado_fgr_mujeres_b01753cf61
Nacional

Recibe Senado terna de Sheinbaum para elegir a nueva fiscal

El Senado recibió la terna de Claudia Sheinbaum para definir a la nueva titular de la FGR. Ernestina Godoy, Maribel Bojórquez y Luz María Zarza comparecerán hoy

  • 03
  • Diciembre
    2025

El Senado de la República recibió esta mañana la terna presidencial de candidatas que buscan encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), integrada por Ernestina Godoy Ramos, Maribel Bojórquez Beltrán y Luz María Zarza Delgado.

La vacante surgió tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que ya se recibió el oficio enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propuso a tres mujeres con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y de servicio público.

terna-fgr-mujeres.jpg

mujeres-terna-fgr.jpg

Tres perfiles con experiencia jurídica

Las aspirantes deberán comparecer este míercoles ante el pleno, donde responderán a tres rondas de preguntas formuladas por los grupos parlamentarios.

Más tarde, los senadores votarán en urnas, y la nueva fiscal deberá ser electa por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Entre los perfiles destaca Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR y exfiscal de la Ciudad de México.

También participa Maribel Bojórquez Beltrán, abogada con trayectoria en materia penal y administrativa, además de haber ocupado diversos cargos en dependencias federales.

La tercera candidata, Luz María Zarza Delgado, se desempeñó como consejera jurídica en el Estado de México y es especialista en derecho administrativo y constitucional.

Elección será este miércoles

El Senado citó a comparecer a las tres integrantes de la terna durante la sesión de hoy, de la cual saldrá la próxima titular de la FGR, quien ocupará el cargo por un periodo de nueve años.

Con este proceso, la Cámara Alta definirá la dirección de una de las instituciones clave del sistema de justicia mexicano para la próxima década.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Ernestina_Godoy_retos_que_enfrentara_como_titular_de_FGR_d1684dc611
Retos que enfrentará Ernestina Godoy, titular de la FGR
imagenes_eipsten_ineditas_714557038a
Difunden imágenes inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein
mexico_tratados_b92a091e5e
México tiene de los mejores acuerdos comerciales: Presidencia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_12_04_PM_1_e09b86773d
DIF Tamaulipas obtiene la evaluación más alta del país
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_27_23_PM_1_3ce6a3d66c
Atiende AyD casi 10,000 reportes de fuga en noviembre
deportes_tigres_cruz_azul_f1454fe40e
¡Es infalible! Tigres perdió solo una Semifinal cerrando en casa
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×